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برى يرجئ جلسة مجلس النواب اللبنانى للمرة الرابعة لـ 23 سبتمبر

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برى يرجئ جلسة مجلس النواب اللبنانى للمرة الرابعة لـ 23 سبتمبر برى يرجئ جلسة مجلس النواب اللبنانى للمرة الرابعة لـ 23 سبتمبر

للمرة الرابعة.. أرجأ رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى الجلسة التشريعية العامة التى كان قد دعا إليها اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب، وذلك إلى يوم 23 سبتمبر المقبل، على أن يبقى جدول الأعمال ذاته.

يذكر أن عددا كبيرا من القوى السياسية اللبنانية تقاطع جلسات المجلس (الذى تم التمديد له) بسبب جدول الأعمال حيث يأخذ تيار المستقبل الذى يقود تحالف قوى 14 آذار على برى التوسع فى جدول الأعمال فى ظل حكومة مستقيلة؛ ما يضع كافة السلطات فى دائرة البرلمان ويهمش دور مجلس الوزراء الذى لا يمكن لأعضائه المناقشة الجدية لمشروعات القوانين كونهم فى مرحلة تصريف الأعمال.

ويرفض برى هذا التبرير على اعتبار أن المجلس وبموجب الدستور ينعقد حكما فى حال استقالة .
> كما تضامن رئيس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتى مع تحالف قوى 14 آذار ويرفض حضور الجلسات فى ظل استقالة الحكومة.
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مصر 365

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