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لا كروا: لقاء الغنوشى والسبسى إشارة طيبة نحو التفاهم

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لا كروا: لقاء الغنوشى والسبسى إشارة طيبة نحو التفاهم لا كروا: لقاء الغنوشى والسبسى إشارة طيبة نحو التفاهم

علقت صحيفة "لا كروا" الفرنسية على الأوضاع السياسة المضطربة فى تونس، وكتبت الصحيفة الكاثوليكية فى عددها الصادر اليوم "الثلاثاء": "الأحداث فى ، البلد الثانى فى جبهة الثورات العربية لعام 2011، يتم متابعتها فى تونس بقلق".

وأضافت الصحيفة "فى الأسبوع الماضى التقى زعيم حزب النهضة الإسلامى، راشد الغنوشى، لأول مرة بشخصية قيادية فى المعارضة، الباجى قائد السبسى".

وذكرت الصحيفة: "ليس هناك اتفاق على حل لأزمة التى تشل البلد، لكن توجد وجهات نظر مختلفة حول دستور جديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية".

واعتبرت الصحيفة "هذا اللقاء إشارة جيدة تظهر أن هناك سعيا للتفاهم"، مشيرة إلى أن "الحكومة الائتلافية التى تجمع بين حزبين غير دينيين وحزب النهضة منذ عامين فى تونس، طريق سليم يصب فى مصلحة غالبية الشعب".

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مصر 365

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