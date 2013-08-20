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ضبط كويتية تخفي 111 ألف جنيه داخل “صدرها” بمطار القاهرة

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ضبط كويتية تخفي 111 ألف جنيه داخل “صدرها” بمطار القاهرة ضبط كويتية تخفي 111 ألف جنيه داخل “صدرها” بمطار القاهرة

ألقت سلطات مطار القاهرة اليوم القبض على راكبة كويتية حاولت تهريب 111 ألف جنيه داخل “صدرها” لدى سفرها إلى بلادها حيث تم منحها 5 آلاف جنيه ومصادرة باقي المبلغ طبقا لقانون انتقال الأموال مع الركاب وتحرير محضر لها وإحالتها للنيابة .

أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة الكويتية المتجهة إلى الكويت أشتبه رجال الأمن فى الراكبة الكويتية ” س . م ” لوجود بروز كبيرة في جسدها علي الفور قامت شرطية بتفتيشها ذاتيا حيث تبين وجود 111 ألف جنيه بداخل “صدرها” , أمام العميد محمد عبد العال مدير التامين بالمطار اعترفت الراكبة بعدم علمها بالقانون ، تم منحها 5 آلاف جنيه طبقا لقانون حيازة النقد المصري بصحبة الركاب ومصادرة الباقي إلا أن الراكبة رفضت التنازل عن المبلغ فتم تحرير محضر لها وإحالتها لنيابة الشئون المالية .

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