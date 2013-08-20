فصل التعليم الإعدادى عن الثانوى بإدارات الفيوم التعليمية لتسهيل المتابعة

قررت مديرية التربية والتعليم بالفيوم فصل التعليم الاعدادى عن التعليم الثانوى بادارات الدرجة الاولى بالمحافظة ليكون لكل مرحلة مدير إدارة مستقل أسوة بديوان المديرية .

وأكد احمد سيف النصر المتحدث الاعلامى باسم المديرية ان محمد المراكبى مدير عام التعليم العام تقدم بمذكرة لمحمود العمريطى وكيل الوزارة يطالبه بالموافقة على الفصل نظرا لاتساع مساحة الادارات التعليمية بالدرجة الاولى وبعد مدارسها وكثرة عددها بالمحلتين الاعدادية والثانوية وصعوبة المتابعة الفنية .

وقد وافق وكيل الوزارة على قرار الفصل وصدر القرار بتعميم الفصل على جميع ادارات الدرجة الاولى وهى الفيوم شرق وغرب واطسا وسنورس لصير لكل ادارة مديرا للتعليم الاعدادى واخر للتعليم الثانوى بدلا من مدير واحد فقط.