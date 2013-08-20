ما التغذية المناسبة لتقوية خصوبة الرجال؟

أرسل قارئ يقول أنا شباب عمرى 24 سنة أعزب أمارس العادة السرية وأريد أن أعرف ما هى التغذية المناسبة التى تعمل على تعويض المنى الخارج منى وتساعد على الخصوبة والقوة الجنسية؟

تجيب الدكتورة جيهان مصطفى أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية أن ممارسة العادة السرية تؤثر على القدرة الجنسية فى المستقبل كما يمكن أنها تصيبك بالعجز الجنسى المبكر لذلك أنصحك بالتوقف عن ممارسة العادة السرية فى أقرب وقت ممكن.

وأضافت جيهان أن التغذية المناسبة لتقوية منى الرجل لها عدة أوجه فالتدخين مثلا أحد الأشكال التى تؤثر على قدرة الرجل لجنسية كما أن ممارسة العادة السرية بكثرة يؤدى إلى حدوث ضعف بالجسم وليست القدرة لجنسية فقط وأن الأغذية وحدها لا تفيد كثير فى تقوية الحصوية للرجال.

ولا شك أن هناك كثيرا من الأطعمة التى تساعد على تقوية الجسم والخصوبة ومن أهمها تناول الخضروات الطازجة والفواكه وعسل نحل وعسل الملكات كما أن الأسماك وخاصة الجمبرى وسرطان البحر (الكابوريا) تعتبر من أكثر الأغذية الطبيعية البديلة للفياجرا.

كما أن الحرص على تناول عدد من ثمار التمر الرطب تزيد من خصوبتك حيث يعتبر التمر من أكثر الأطعمة تغذية للبدن كما أنه مقو للكبد ملين للطبع كما أن التمر معروف بقدرته على تقوية الخصوبة والقدرة الجنسية عند الرجال وذلك لاحتواء التمر الفسفور وهذا العنصر ضرورى لبناء خلايا المخ والخلايا العصبية وبخاصة تلك الخلايا المسئولة عن زيادة الحصوية وتقوية المنى.

كما يحتوى التمر على نسبة عالية من المعادن مثل والماغنسيوم الذى يلعب دورا كبيرا فى تهدئة أعصاب العضلات وتهيئتها لاستقبال الإشارات العصبية القادمة من المخ إلى عضلات الأعضاء المشتركة فى إتمام العملية الجنسية.