طب المنصورة تجرى العملية رقم251 زراعة كبد لسيدة تبلغ من العمر 45عاما

صرح الدكتور محمد عبد الوهاب، أستاذ جراحة الكبد بجامعة المنصورة والمشرف على برنامج زراعة الكبد بطب جامعة المنصورة، أنه قام يوم أمس الاثنين بإجراء عملية زراعة كبد للحالة رقم 251 لمريضة من مركز "ديرب نجم"، بمحافظة الشرقية كانت تعانى منذ 10 سنوات من تليف كبدى أدى إلى فشل كبدى فى الفترة الأخيرة وغيبوبة كبدية متكررة، مما أقعدها عن العمل والحركة وجعلها قعيدة الفراش.

وقال الدكتور محمد عبد الوهاب إن المريضة حضرت إلى مركز جراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة منذ 3 شهور، وبعد إجراء الفحوص الأولية لها اتضح أن الحل الوحيد هو زراعة الكبد حيث إن سياسة المركز والجامعة لا تقبل التبرع إلا من الأقارب حتى لا نجد مجالا نهائيا لتجارة الأعضاء أحضرت ابنها البالغ من العمر 23 عاما كمتبرع، وبعد الانتهاء من الفحوص لها والمتبرع وأخذ موافقة لجنة القيم بجامعة المنصورة برئاسة الدكتور سيد عبد الخالق رئيس الجامعة وموافقة لجنة زراعة الأعضاء بالقاهرة تم تحديد الميعاد لها، وتم استثنائها من قائمة الانتظار الطويلة بالمركز، نظرا لتدهور حالتها الصحية وقام بإجراء العملية فريق من المركز واستغرقت العملية 12 ساعة.

وهذه المريضة تبلغ من العمر 45 عاما، وهى تعانى من فيروس سى نتج عنه تليف بالكبد، وإذا نشط الفيروس مرة أخرى تعالج بالإنترفيرون، ويكون الكبد فى حالة جيدة، ويأتى بنتائج مرتفعة وتعود إلى عملها وتمارس حياتها بشكل طبيعى بعد 3 أشهر من إجراء العملية.

جدير بالذكر أن المركز يقوم منذ بداية هذا العام بتطوير الأداء الجراحى، بالرغم من الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد إلى إجراء ثمانى حالات شهريا بدلا من 4 حالات فى الفترة السابقة وهذا المعدل من المعدلات العالمية.

وأكد أن برنامج زراعة الكبد بالمنصورة مركز جامعى ولا يهدف إلى الربح وتكلفة العملية هى أقل تكلفة على مستوى العالم، حيث تصل إلى مائتى ألف جنيه يتحمل المركز العملية والمتابعة الصحية وعلاج المضاعفات مدى الحياة، حيث تتحمل جمعية مرضى زراعة الكبد مبلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى بعض المبالغ من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية قد تصل إلى 50 ألف جنيه و50 ألف أخرى تتحملها الدولة والباقى يتحمله المريض إذا كان غير قادر يقوم الفريق الطبى بالاتصال ببعض رجال الأعمال بسداد باقى المبلغ.

وتصل نسبة نجاح العملية إلى حوالى 90 % ويظل المتبرع فى المستشفى أسبوع فقط.

> يذكر أن العملية يشترط بها أن يكون عمر المريض لا يزيد عن 65 عاما، وكان أول مريض زراعة كبد منذ 9 سنوات من المنصورة وكان مستشارا وكانت حالته سيئة، حيث كان يعمل بالكويت وكان يعانى من تليف كبدى، وحاليا وبعد مرور 9 سنوات يقوم بأعماله بشكل جيد وتزوج مرة أخرى.

ومن العجائب أنه لا يوجد فى المتبرعين رجل تبرع لزوجته، ولكن يوجد كثير من الزوجات تبرعن لأزواجهن.