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ما التغذية المتوازنة لرجل فى الــ60 من عمره؟

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ما التغذية المتوازنة لرجل فى الــ60 من عمره؟ ما التغذية المتوازنة لرجل فى الــ60 من عمره؟

أرسل قارئ يقول أريد أن أعرف ما (التغذية المتوازنة) لشخص مسن مثلى؟ حيث إننى أبلغ من العمر 60 وطولى سم 176 الوزن90 كيلو جرام، حيث إنى كنت شخصا رياضيا ولا أعانى من أية أمراض؟

يجيب الدكتور صبحى عيد، استشارى التغذية وأمراض السمنة والنحافة أن بالنسبة للقارئ فإن وزنه زائد ليس بصورة كبيرة ولكنه بحاجة إلى فقدان 5 كيلو جرامات ليصل إلى الوزن المثالى وقبل التغذية المناسبة يجب على المسن الحفاظ على وزنه لأن أى جرام زائد على الوزن يمثل عبئا على الأنسجة الغضروفية فى المفاصل.

وأضاف عيد أما التغذية المتوازنة فتعنى التغذية السليمة من خلال المحافظة على وجود جميع العناصر الغذائية فى الوجبة لبناء الجسم مثل الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات والمعادن، كما يجب الحرص على تناول المياه بصورة كفاية مع تناول الألياف للحماية من الإصابة بالإمساك.

كما أن تناول طبق من السلطة يوميا يعطيك طاقة كبيرة ويفيد فى تقوية مناعة بالجسم، كما أن الحرص على تناول كوب من اللبن يوميا خاصة قبل النوم يقلل من احتمالية الإصابة بهشاشة العظام والتى تواجه كبار السن.

كما أن الحفاظ على تناول وجبة الفطور يوميا فى الفترة ما بين 7 صباحا وحتى 11 صباحا من شانها أن تعطيك لياقة كاملة لبقية اليوم ونشاط دائم، كما أن ممارسة الرياضة يوميا تساعد على الحفاظ على لياقتك البدنية وتحسين الدورة الدموية خاصة أن الرياضة لها دور كبير فى الحفاظ على التوازن النفسى والفسيولوجى، وتمرين العضلات.

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