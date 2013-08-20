الخطوط السعودية تستدعى طائرة "جامبو" لاستيعاب ركاب رحلتين متأخرتين

أكد مصدر ملاحى مسئول بمطار القاهرة الدولى، أن إدارة شركة الخطوط الجوية السعودية لجأت إلى استقدام طائرة جامبو كبيرة لمواجهة غضب المئات من الركاب بمطار القاهرة بعد تأخر إقلاع طائرة معطلة لأكثر من سبع ساعات، حيث حرر الركاب محضراً بشرطة السياحة ضدها.

وقال المصدر، إن أكثر من 303 ركاب تأخرت رحلتهم لأكثر من 7 سعات بعد أن ترك قائد الطائرة السعودية، حيث فوجئ بعطل فى مجموعة إطاراتها فتم استدعاء فريق فنى لإصلاحه وعندما تبين أن الأمر سيطول تم إنزال الركاب وعددهم 303 ركاب إلى صالة الترانزيت وتوزيع وجبات ومشروبات عليهم إلا أن الركاب ثاروا وحرروا محضراً برقم 6 أحوال بشرطة السياحة فلجأت الشركة لاستدعاء طائرة جامبو لاستيعاب ركاب الطائرة وركاب رحلة أخرى متوجهة إلى جدة أيضا وأقلعت الطائرة وعليها 404 ركاب.