وزير التموين: معرض لمستلزمات المدارس أول سبتمبر المقبل بتخفيضات من 10%

صرح الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم عمل معرض "العودة للمدارس" أول سبتمبر المقبل بتخفيضات تتراوح ما بين 10 إلى 20%.

وأشار الوزير خلال جولته فى مستشفى الشرطة بمدينة نصر للاطمئنان على مصابى الشرطة إلى أن المعرض يشمل جميع السلع الخاصة بالمدارس من زى مدرسى وأحذية وسلع غذائية فى إطار التسهيل على المواطنين والقضاء على جشع التجار.

وأكد أبو شادى خلال الجولة حرص الحكومة الحالية منذ توليها على تحقيق مطالب الشعب وهى الأمن والقضاء على كل العناصر التى تهدد أمن الوطن من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والتى كانت تهدف إلى فرض أجندة أجنبية على مصر.

وأضاف أن الحكومة مصرة على استمرار مكافحة ومواجهة هذا التنظيم الإرهابى، لأن عودة الأمن هو أساس عودة الاقتصاد والاستثمار والسياحة والإنتاج.

وقدم أبو شادى الشكر لجنود الشرطة البواسل، مشيراً إلى أن جهاز الشرطة الحالى بدأ فى التعافى مقارنة بما كان به بعد ثورة 25 يناير.

وفيما يتعلق بتأمين نقل السلع التموينية إلى مختلف المحافظات خلال ساعات الحظر الحالية قال إنه تم وضع قوانين تنظم النقل بالتعاون مع القوات المسلحة وشركات النقل، مشيراً إلى أن الحكومة فوضت الاتحاد العام للغرف التجارية فى استخراج تراخيص النقل خلال ساعات الليل، وذلك لضمان وصول السلع إلى المواطنين.

وأكد أبو شادى أن المخابز لديها رصيد من القمح يكفى لمدة 3 أيام ورصيد من السولار يكفى 10 أيام.

من جانب آخر، قال أبو شادى، إن الحكومة الحالية عملت على توفير المواد البترولية لمصر من (سولار وبنزين وبوتاجاز) حتى نهاية العام المالى الحالى.

من جانب آخر نفى أبو شادى تأثر استيراد مصر من القمح نتيجة موقف بعض الدول الأجنبية، مشيراً إلى أن مصر تقوم بشراء القمح عن طريق البورصات السلعية مع مراعاة تنويع مصادر الاستيراد، مؤكداً أن الاحتياطى من القمح يكفى حتى 31 ديسمبر المقبل.

كما أكد أبو شادى حرص الوزارة بالتعاون وزارة الزراعة على تشجيع الفلاحين على زراعة القمح المحلى من خلال شراء المحصول من الفلاحين بسعر مجزٍ.

وفى سياق آخر، قال أبو شادى، إنه فى إطار المشروع القومى لإنشاء 50 صومعة تم الانتهاء من بناء 23 صومعة وسيتم خلال 10 أيام افتتاح صومعة بسعة تخزينية 60 ألف طن فى محافظة كفر الشيخ، كما سيتم خلال شهر افتتاح صومعة أخرى فى منطقة برج العرب، لافتاً إلى أن 25 صومعة الأخرى سيتم إنشاؤها على ثلاث مراحل الأولى تستهدف بناء 7 صوامع والثانية بناء 8 صوامع والثالثة بناء 10 صوامع وسيتم الانتهاء من بناء 25 صومعة خلال عام ونصف.