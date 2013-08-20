أنصار الإخوان يدعون لوقفة ضد سحب الثقة من مجلس نقابة "المهندسين"

دعا عدد من المهندسين المنتمين لجماعة الإخوان إلى وقفة احتجاجية السبت المقبل، لرفض سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين الإخوانى، وإجراء انتخابات مبكرة.

وكانت حركة تمرد مهندسى مصر، قررت تأجيل وقفتها الاحتجاجية المقرر تنظيمها السبت المقبل، بمقر النقابة العامة للمهندسين، للمطالبة بسحب الثقة من المجلس الإخوانى لأجل غير مسمى.

وقالت الحركة، "نظراً لما تشهده البلاد من أحداث، وحرصا على سلامة جميع مهندسى مصر، وتجنبا لأى اشتباكات قد تؤثر سلباً على نجاح الوقفة، قررنا تأجيل تظاهرات 24 أغسطس، لإقالة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية".

وأكدت الحركة استمرار الحملة وتجميع الاستمارات، واستمرار العمل على المسارات القانونية حتى تحقيق أهدافها.