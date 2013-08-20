أخبار عاجلة

البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية -
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده -
قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت -
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أنصار الإخوان يدعون لوقفة ضد سحب الثقة من مجلس نقابة "المهندسين"

Google+ Print
أنصار الإخوان يدعون لوقفة ضد سحب الثقة من مجلس نقابة "المهندسين" أنصار الإخوان يدعون لوقفة ضد سحب الثقة من مجلس نقابة "المهندسين"

دعا عدد من المهندسين المنتمين لجماعة الإخوان إلى وقفة احتجاجية السبت المقبل، لرفض سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين الإخوانى، وإجراء انتخابات مبكرة.

وكانت حركة تمرد مهندسى ، قررت تأجيل وقفتها الاحتجاجية المقرر تنظيمها السبت المقبل، بمقر النقابة العامة للمهندسين، للمطالبة بسحب الثقة من المجلس الإخوانى لأجل غير مسمى.

وقالت الحركة، "نظراً لما تشهده البلاد من أحداث، وحرصا على سلامة جميع مهندسى مصر، وتجنبا لأى اشتباكات قد تؤثر سلباً على نجاح الوقفة، قررنا تأجيل تظاهرات 24 أغسطس، لإقالة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية".

وأكدت الحركة استمرار الحملة وتجميع الاستمارات، واستمرار العمل على المسارات القانونية حتى تحقيق أهدافها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية