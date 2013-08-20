اللجنة الوزارية للثقافة تعقد اجتماعها الأول بحضور 7 وزراء

عقدت اللجنة الوزارية للثقافة اجتماعها الأول أمس برئاسة الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالى بمقر وزارة التعليم العالى، والذى حضره الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، والدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وخالد عبد العزيز، وزير الدولة لشئون الشباب، وطاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة، والدكتور سعيد توفيق أمين المجلس الأعلى للثقافة.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى، أهمية دور الثقافة فى بناء الشخصية المصرية، وذلك من خلال دعم الهوية والتمسك بالقيم والأخلاق والعادات المستمدة من التاريخ المصرى والعربى.

وأضاف عيسى أننا فى حاجة ماسة لاستخدام المؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية فى دعم مفهوم الهوية الوطنية بمحدداتها ومقوماتها وثوابتها، ودعم الدور الثقافى المصرى فى محيطه العربى والإسلامى باعتباره أهم دعائم القوة الناعمة لمصر.

وناقشت اللجنة، بحسب بيان إعلامى اليوم، مجموعة من المحاور الأساسية ومنها الثقافة والخطاب الدينى، وثقافة الهوية فى برامج التعليم العالى والثقافة والإعلام، ودعم البرامج الثقافية والفنية فى مؤسسات الدولة من خلال وزارات الثقافة والشباب والرياضة.

واتفقت اللجنة إلى مجموعة من الآليات والبرامج الأساسية والتى تشمل دعم الأنشطة المشتركة بين وزارات التعليم العالى والتربية والتعليم والإعلام والرياضة والشباب، وتدعيم برامج المواطنة والقيم الأخلاقية وتدعيم الهوية والانتماء لدى النشء والشباب وذلك من خلال كافة الوزارات المعنية، وكذلك عقد الاتفاقيات المشتركة بين الوزارات المعنية بالتنشئة الاجتماعية والبناء الثقافى للمواطنين، وإعداد مؤلفات فى شكل كتب ثقافية تقدم نماذج قدوة من الشخصيات المصرية والعربية وإنجازاتها فى كافة المجالات.

> كما شملت الآليات التأكيد على التنوع الثقافى من خلال دعم الثقافة العلمية بكل عناصرها والانفتاح على الثقافات الأخرى، ودعم البرامج الثقافية والفنية فى مؤسسات الدولة ونشر وتدعيم القيم المجتمعية للتعايش بين المواطنين، وتشجيع الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية، بما يساهم فى تشكيل الشخصية المتكاملة للشباب المصرى، ووضع الآليات المناسبة لتطوير الخطاب الدينى بما يجعله قادراً على المساهمة فى بناء شخصية الإنسان المصرى بالشكل الصحيح.

واتفقت اللجنة على أن تقوم كل وزارة من الوزارات المعنية بتقديم مقترحاتها مع تشكيل لجنة مصغرة من ممثلى الوزارات لوضع خطة عمل تنفيذية للمرحلة القادمة.