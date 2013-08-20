وزير التموين يلتقى مع نقيب الفلاحين لتذليل معوقات توريد المحاصيل الزراعية

ناقش الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماعه اليوم، مع محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين على مستوى الجمهورية ، كافة جوانب المشكلات التى يتعرض لها المزارعون، فى عملية زراعة وتوريد المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها محصولا القمح والأرز.

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية - فى بيان لها اليوم الثلاثاء - إلى أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الزراعة المصرية، والمزارعين المصريين، وحثهم على الإقبال بشدة على زراعة القمح المحلى لزيادة نسبة المورد منه، من خلال سياسة تسعيرية عادلة تحقق عائداً اقتصاديا مرضياً.

وأوضحت أنه تمت مناقشة مشاكل توريد هذه السلعة ، ومشاكل تخزين القمح المحلى، وإمكانية التوسع فى تخزينه بالصوامع، كما قام نقيب الفلاحين بعض المقترحات الهامة، التى تسهل وتيسر عملية التسويق والتوريد لسلعتى القمح والأرز من المزارعين مباشرة.

ونوهت إلى أن وزير التموين وعد بالتواصل مع نقيب الفلاحين، وإتاحة إمكانية التعاقد المباشر معه لتوريد المحاصيل الأساسية للوزارة مباشرة، بما يحد من عدد الوسطاء وتخفيض الأسعار وتقليل العبء عن موازنة الدولة.

كما أكد أبو شادى على أهمية التعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة لتذليل أية معوقات أو مشكلات تواجه المزارعين، وأشاد بدور وزير الزراعة، الذى لا يألو جهدا فى النهوض بالزراعة المصرية والارتفاع بالإنتاج المحلى من المحاصيل خاصة محصول القمح.

من جانبه أثنى نقيب الفلاحين وأعرب عن ارتياحه التام عما أسفرت عنه المقابلة من جوانب إيجابية تهم المزارعين وحرص الوزير على الصالح العام.