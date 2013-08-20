“عالم جديد ” يدين مقتل صحفى الأهرام بالبحيرة

أدانت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان “حياة” بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم، مقتل الزميل تامر عبد الرءوف ” مدير مكتب الأهرام بالبحيرة ” أثناء مروره على كمين للجيش خلال تأدية عمله بمحافظة البحيرة، معربة عن صدمتها وحزنها لوفاته بهذه الطريقة.

وطالبت المؤسسة بسرعة إجراء تحقيق عاجل في الواقعة وإعلان نتائجها، والكشف عن تفاصيل الواقعة بشفافية للرأى العام من قبل القوات المسلحة والشرطة .. والتأكد من طبيعة ودقة الإجراءات التي اتخذت قبل إطلاق الرصاص على السيارة التي كان يستقلها مع آخرين، ومعاقبة المسئول قضائيا عن مقتل الزميل الصحفى بالاهرام.

وتقدم عماد حجاب ” الخبير الحقوقى والإعلامي بالمؤسسة ” بخالص تعازيه للأسرة الصحفية ولأسرة الزميل الذي عرف خلال عمله الصحفى مثالا يحتذى به في دماثة الاخلاق والتفانى والاخلاص في عمله المهنى وتعامله الانسانى الراقى مع زملائه الصحفيين، قائلا: ” رحم الله الفقيد العزيز وأسكنه فسيح جناته، ونحتسبه عند الله من الشهداء شهيدا لمهنة الصحافة وألهم أسرته الصبر “.

وطالب حجاب بضرورة تعاون الأكمنة وقوات الشرطة والجيش مع الصحفيين سواء قبل فترة حظر التجول أو بعده لتسهيل قيامهم بعملهم الصحفى، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء في استثناء الصحفيين والاعلاميين من قرار حظر التجول ليلا مراعاة لظرف عملهم.