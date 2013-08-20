بلاغ ضد رئيس مجلس إدارة الأهرام يطالب بوقف عضويته من نقابة الصحفيين

تقدم عبدالعزيز فهمى عبدالعزيز مدير الشباب والرياضة بمحافظة الغربية والناشط السياسى ببلاغ إلى النائب العام ضد ممدوح الولى رئيس مجلس إدارة جريدة الاهرام .

> وأفاد البلاغ الذى يحمل رقم 1719 عرائض نائب عام انه فى يوم الثلاثاء 16 يوليو 2013 تم إنعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وكان مكتمل النصاب القانونى تم إصدار عدد من القرارات منها سحب الثقة من ممدوح الولى كرئيس مجلس إدارة للأهرام وتكليف رئيس التحرير الاهرام بالقيام بمهام رئيس مجلس الادارة .

> وأضاف البلاغ ان وضع اسمه فى صدارة جريدة الاهرام يعتبر باطل ومخالف للقانون .

> طالب البلاغ فى نهايته بسرعة عزل وإستبعاد الولى تنفيذ قرار الجمعية العمومية لمؤسسة الاهرام ووقف عضويتة فى نقابة الصحفيين .

> وطالب البلاغ أيضآ بإحالة الولى للتحقيق فى جميع المخالفات والتجاوزات السابقة والتحفظ على كل ممتلكاته