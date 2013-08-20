محافظ الوادى الجديد يطالب ببرامج إعلامية عن الانتماء للوطن

طالب اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد، من كافة المختصين بالمحافظة بضرورة تكثيف البرامج الإعلامية التى تتناول مفاهيم الانتماء للوطن وحب مصر والتضحية من أجلها، فى ظل ما ينتشر من رسائل إعلامية تحث على الكراهية بين أبناء الوطن الواحد، وتعمل على تأجيج الفرقة والاختلاف بينهم بهدف تحقيق مصالح خاصة.

وأكد "خليفة" أن الشعب المصرى عانى طوال 3 سنوات مضت من عدم استقرار على كافة المستويات نتيجة تآمر خارجى يدعمه إصرار من جانب النظام الإخوانى على فرض سيطرته لصالح فصيل واحد دون باقى المصريين.

وأضاف "خليفة" أن إنتاج وتنفيذ هذه البرامج الإيجابية يعزز روح الانتماء للوطن، ويدعو لخوض مرحلة جديدة قوامها العمل من أجل الآخر، والاندماج مع المجتمع دون تصفية حسابات، وهو ما نحتاجه بصورة ملحة هذه الأيام فى ظل ما تشهده البلاد فى هذه الفترة الانتقالية الحرجة.