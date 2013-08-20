مدافع أورلاندو: الزمالك تأثر بالأحداث المحزنة في مصر

يؤمن روي مهاموستا مدافع أورلاندو بايرتس أن الزمالك تأثر سلبا بالأحداث السياسية في مصر خلال مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك خسر من أورلاندو بنتيجة ثقيلة 4-1 في جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

وقال مهاموستا للموقع الرسمي لأورلاندو: "اعتقد أن الزمالك فريق عظيم رغم الخسارة منا، فهم لا يلعبون في بطولة محلية وذلك يؤثر على أي فريق".

وأوضح "فحتى الفرق الكبيرة تحتاج إلى خوض بطولات قوية، ولكن الظروف التي تمر بها مصر محزنة".

واستدرك مضيفا "ولكنها كرة القدم، فقد واجهناهم وفزنا عليهم واعتقد أننا نستحق الفوز بالنظر إلى ما قدمناه في المباراة".

أورلاندو رفع رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما قبع الزمالك في ذيل المجموعة بنقطة.