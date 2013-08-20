مدرب أورلاندو: الزمالك لعب للفوز.. والنتيجة مقنعة

يعتقد روجر دي سا المدير الفني لأورلاندو بايرتس أن الزمالك لم يتأثر بالأحداث السياسية في مصر وحاول الفوز في جنوب إفريقيا من أجل العودة للمنافسة في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك خسر من أورلاندو بنتيجة ثقيلة 4-1 في جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

وقال دي سا للموقع الرسمي لأورلاندو: "الزمالك فريق جيد، فقد فازوا بدوري الأبطال خمس مرات فيما توجنا بها نحن مرة واحدة فقط".

وأوضح "فرغم الظروف التي تمر بها مصر إلا أنهم قدموا كرة قدم جيدة في المباراة، ونجحوا في تعديل النتيجة عقب هدفنا الأول".

وأتم "الزمالك أتى لجنوب إفريقيا من أجل الفوز، إلا أننا كنا في قمة مستوانا وحققنا فوزا مقنعا".

أورلاندو رفع رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما قبع الزمالك في ذيل المجموعة بنقطة.