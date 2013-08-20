أخبار عاجلة

البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية -
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده -
قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت -
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب أورلاندو: الزمالك لعب للفوز.. والنتيجة مقنعة

Google+ Print
مدرب أورلاندو: الزمالك لعب للفوز.. والنتيجة مقنعة مدرب أورلاندو: الزمالك لعب للفوز.. والنتيجة مقنعة

يعتقد روجر دي سا المدير الفني لأورلاندو بايرتس أن الزمالك لم يتأثر بالأحداث السياسية في وحاول الفوز في جنوب إفريقيا من أجل العودة للمنافسة في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك خسر من أورلاندو بنتيجة ثقيلة 4-1 في جنوب إفريقيا في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

وقال دي سا للموقع الرسمي لأورلاندو: "الزمالك فريق جيد، فقد فازوا بدوري الأبطال خمس مرات فيما توجنا بها نحن مرة واحدة فقط".

وأوضح "فرغم الظروف التي تمر بها مصر إلا أنهم قدموا كرة قدم جيدة في المباراة، ونجحوا في تعديل النتيجة عقب هدفنا الأول".

وأتم "الزمالك أتى لجنوب إفريقيا من أجل الفوز، إلا أننا كنا في قمة مستوانا وحققنا فوزا مقنعا".

أورلاندو رفع رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، فيما قبع الزمالك في ذيل المجموعة بنقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية