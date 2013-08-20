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خلطات لتعطير الجسم بالعنبر والصندل والمسك

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خلطات لتعطير الجسم بالعنبر والصندل والمسك خلطات لتعطير الجسم بالعنبر والصندل والمسك

يُعتبر العطر من أهمّ أولويات المرأة في أيّامها العاديّة، فهي توليه قسطاً وافراً من الوقت، حتى تتمتّع برائحة لا تُقاوم. "سيدتي" تنصحك بهذه الخلطات المخصّصة لتعطير الجسم، إن كنت تبحثين عن الجمال والجاذبيّة؛ فسارعي إلى تجربة هذه الخلطات التي أثبت الخبراء فائدتها عمليّاً.

العنبر:
تحتاجين إلى القليل من دهن العود وعِرق العنبر والزعفران الأصفر والفلّ، إضافة إلى القليل من عطر الورد.
اخلطي مجموعة العطور مع بعضها، وأضيفي إليها قطعَاً من العنبر الأسود المُذاب، ثمّ خذي كمية من الخليط، وادهني بها جسمك.

الصندل:
تحتاجين إلى: عطر الصندل والقليل من دهن العود.
اخلطي المكوّنات مع كريم لوشن للجسم، ثمّ ضعيها على جسمك، كي تسهم تلك المكوّنات العطريّة في إضفاء لمسة عطريّة جذابة على رائحتك، في الوقت الذي تقوم بتنعيم بشرتك.

المسك
تحتاجين إلى: دهن العود مع عِرق العنبر و5 ملاعق من المسك.
اخلطي المكوّنات جميعاً، وخذي منها كميّة في اليد، ثمّ ضعيها على شعرك بعيداً عن منبت الشعر والجذور، فلا شكّ أنّ رائحة آسرة سوف تفوح منك طوال اليوم.

لرائحة جذّابة:

تحتاجين إلى: عطر مميّز، مع صابونة من نفس ماركة العطر، وبودرة ذات رائحة عطريّة مميّزة خاصّة بالجسم. في البداية استحمّي بالصابونة، ثمّ ضعي على جسمك البودرة العطريّة، قبل أن تضعي العطر على كامل جسمك، خصوصاً على مناطق النبض؛ فتلك الطريقة تُساعد في تثبيت رائحة العطر بالجسم، وكذلك على اليدين والقدمين وسائر أجزاء الجسم.

أخيراً، استمتعي بأجمل الروائح المنبعثة من تلك الخلطات، سواء في الأيّام العادية أو في المناسبات.

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سيدتي