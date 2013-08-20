كيف تكونين جميلة ولافتة في مواعيدك العامة؟

ترتبط المرأة في حياتها بعدد من المواعيد الهامّة، من مثل مقابلات العمل أو المقابلات الغراميّة، ما يستدعي إعداداً واهتماماً خاصّاً بالبشرة والشعر والمكياج، حتى تظهر المرأة بأجمل إطلالة.

ولا شكّ بأنّ كلّ سيّدة قد تعرّضت لمثل هذه المواقف، حيث مرّت بعدد من الأخطاء والكوارث، كالسّمرة المبالغ فيها، أو الشعر الرديء، أو عدم التناسق ما بين المكياج والملابس، ما يحول بين المرأة وظهورها بإطلالة متألقة. "سيدتي نت" يُقدم لكِ عدداً من النصائح الذهبيّة للحصول على أجمل إطلالة في موعدكِ المهنيّ أو الغراميّ.

• امنحي نفسكِ الوقت الكافي:

كلّ سيدة تحتاج إلى وقت أطول ممّا تظن حتّى تكون جاهزة لموعدها الهامّ، خاصّة إن كنتِ متوترة. ابدئي بمنح نفسكِ بعض الوقت للاسترخاء في حمّام دافئ، وبعدها يمكنكِ البدء بتجهيز شعركِ وتجفيفه جيّداً؛ فالشعر هو تاج المرأة، والاهتمام به هو نصف الجمال.

• تسريحات الشعر:

إذا أردت أن تجعلي شعركِ مفروداً، ينبغي عليكِ الحذر من الطقس، الذي قد يجعل شعركِ ملتصقاً. يُمكنكِ تجريب تسريحة النصف رفعة. لفّي القسم العلويّ في ثنية فرنسيّة، وثبتّيه بدبابيس مموّجة. استخدمي مصفّف شعر ساخنٍ لتجعيد باقي الشعر، وهكذا ستبدين جذابة وناعمة في نفس الوقت.

• استخدمي مكياجاً مقاوماً للماء:

يجب أن تكوني حذرة من الطقس، فقد يفسد المكياج سريعاً. لذا يجب أن تستبدلي مكياجكِ، خصوصاً الكحل والماسكرا العادية، واستعملي أنواعاً أخرى مقاومة للماء.

طبّقي السمرة الزائفة قبل موعدكِ بيومين:

إذا كنتِ مولعة بالسّمرة الزائفة، احرصي على الحصول عليها قبل يومين من الموعد، حتى يكون لديكِ متّسع من الوقت للتخلّص منها، إذا كان مظهركِ مبالغاً فيه؛ فالسّمرة مظهرها رائع، ولكنّ الكثير منها قد يجعل مظهركِ غير لائق، إضافة إلى أنّ الإكثار من الرذاذ قد يجعل رائحتكِ كالبسكويت.

• اظهري بإطلالة ناعمة:

تُعتبر المقابلات الخاصّة بالعمل أو المقابلات الغراميّة من أهمّ المواعيد التي تهتمّ بها المرأة حتّى تظهر بأجمل إطلالة فيها. ولكنّ المبالغة في المكياج قد يجعل مظهركِ منفّراً. فطبقة رقيقة من كريم الأساس وأحمر الخدود كافية لتمنح بشرتكِ مظهراً متألّقاً وطبيعيّاً، أمّا الإكثار منهما قد يحولك إلى ممثلة مسرح إيمائيّة.

• اختاري ملابس تظهر ملامح شخصيتكِ:

أوّل انطباع يُعتبر أهمّ انطباع. لذا قومي باختيار قطع ملابسكِ كي تظهر شخصيّتكِ، وابتعدي عن الملابس الفاضحة. ومن الأفضل اختيار الملابس الراقية التي تعكس أسلوبكِ، مع الاهتمام بمعرفة المكان الذي سوف تذهبين إليه، حتّى تستطيعي ترتيب القطع الملائمة له.

• اختاري العطر الملائم:

العطر الملائم بمثابة اللمسة الرقيقة التي يُمكنها أن تخلق جواً من الألفة في المقابلة؛ فاختيار العطر المناسب قد يجعل الموعد ممتلئاً بالحيويّة والودّ.