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إسبانيا تغلق قنصليتها فى الإسكندرية لتفاقم الوضع السياسى

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إسبانيا تغلق قنصليتها فى الإسكندرية لتفاقم الوضع السياسى إسبانيا تغلق قنصليتها فى الإسكندرية لتفاقم الوضع السياسى

قامت إسبانيا بإغلاق قنصليتها ومعهد ثربانتس الثقافى فى الإسكندرية، وذلك لتفاقم الوضع السياسى فى ، فى حين يواصل النشاط الثقافى فى معد ثربانتس الثقافى بالقاهرة.

ووفقا لصحيفة إيه بى سى الإسبانية فقال رئيس معهد ثربانتس بالإسكندرية فيكتور جارثيا دى لا كونتشا إن "الاشتباكات بين الجيش وأنصار جماعة الإخوان المسلمين التى أسفرت عن مئات القتلى فى الأيام الأخيرة جعلتنا نضطر لإغلاق القنصلية ومعهد ثبرانتس الذى يوجد فى نفس المبنى بشكل مؤقت لحين استقرار الأوضاع.

وأشار إلى أن فى الإسكندرية والغربية قامت قوات الأمن باعتقال 42 من قادة الإخوان المسلمين، وكان من بينهم رئيس المنظمة الإسلامية فى الإسكندرية مدحت الحداد.

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مصر 365

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