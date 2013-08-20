مذيعة فى "فوكس نيوز" لـ"أوباما": سياستك المتخبطة أطاحت بثوابتنا

قالت إحدى مذيعات فضائية "فوكس نيوز" إن الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش، كان أكثر شعبية من الرئيس الحالى، باراك أوباما، موضحة أن سياسة "أوباما" المتخبطة وغير المحددة، أحاطت بنا فى المنطقة، والآن نعطى بلايين الدولارات، من أموال دافعى الضرائب، لمن يشكلون كراهية لنا.

واستطردت مذيعة "سكاى نيوز"، خلال أحد برامجها على فضائية، قائلة لـ"أوباما": "نظامكم هو من ساهم فى الإطاحة بكل ثوابت المنطقة طوال الفترة السابقة، والآن تدعمون الإخوان، وهذا الدعم راهنتم على أنه سيأتى بانتقال ديمقراطى، ولم يتم".

وتابعت: أن الملايين من المصريين خرجوا إلى الشوارع لرفض نظام الإخوان المسلمين، ولكن أمريكا ما زلت تدعم الإخوان حتى النهاية.

ووجهت المذيعة حديثها للرئيس أوباما قائلة: "لماذا الازدواجية فى التعامل، نحن الأمريكان لن نتهاون مع مفجرى بوسطن، فكيف للمصريين أن يتسامحوا مع جماعة الإخوان المسلمين التى حرقت أكثر من 50 كنيسة".