إحتراق محال الإخوان بالمنوفية بعد دفن 21 شهيدا من مجندي سيناء

شهدت محافظة المنوفية مساء امس فى ساعة متاخرة ليلا فى مدن وقرى المحافظة اندلاع النيران وتحطيم عدد كبير فى ممتلكات الاخوان بعد دفن 21 شهيد من ابناء المحافظة بعد قتلهم فى سيناء وذلك فى محاولة للانتقام من اعضاء الجماعة.

فى مدينة شبين الكوم اشتعلت النيران فى مدرسة الجيل المسلم وتدمير مطعم “مؤمن” وتدمير محل في ميدان الجامع منزل الكوبري العلوي واشعال النيران به وحرق وتدمير محل عرفه و محل الاسراء بالكامل فى شارع الاستاد و شارع الجلاء وتدمير عده محلات تابعة للاخوان فى العزبة الغربية منها محل زاد وحرق محلات عرفه ستار واخوان عرفة والتوحيد و النور ومحال اخري فى شبين الكوم ومحلات الكهرباء الخاصة بالنائب الاخوانى السابق سعد حسين .

وفى قرية المصيلحة تم حرق محلات و بيت نبيل العيسوي احد قيادات الجماعة تكسير في محلات الإخوان و تهديد بحرق بيوتهم فى قريتى طنبدى وفى قرية جنزور : إشعال النيران في جباسة رمال وأسمنت

كما اشعال اهالى مدينة الشهداء النيران عمارة بشاير الخير بالشهداء واقتحام تدمير سسندس مول بالشهداء واقتحام و تدمير التلواني للسيراميك بالشهداء واقتحام و تدمير مشحال للجمله (سوبر ماركت كبير) بالشهداء واقتحام و تدمير مقر حزب الحريه والعداله بالشهداء واقتحام و تدمير عمارات بشاير الخير تم حرقها وسرقة الحديد والاسمنت بالشهداء.

وتكسير محلات بويـات فايز الجزار الشهير بالسعدنى بقريه السوالميه مركز الشهداء واقتحام و تدمير طبانه ماركت بالشهداء وابو حجر للادوات المنزليه تم كنسه من محتوياته بالشهداء.

كما تم تحطيم عيادة لأحد الأطباء بالشهداء وحرق ورش نبيل سعد و اشعال النيران في سيارتين داخلهم وتم تكسير عيادة عظام الدكتور بهاء زكريا بالشهداء واقتحام ومخازن شركة الابرار للادوية البيطرية ومحل الايمان للادوات الكهربائية بكفر عشما وحرق مدرسة رياض الصالحين.

كما تم حرق مركز الدكتور نبيل سعد للاشعه تم سرقة كل الاجهزه منه و حرقه بالكامل و حرق سيارته الشخصيه بالشهداء.

وفى مدينة منوف تم اقتحام عدد من المحلات منها مكتبة مكة ، ومحل منظفات ، ومحل للسيراميك بمنوف كما تم اقتحام مستشفى المواساه الإسلامي بأشمون.