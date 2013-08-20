أخبار عاجلة

البوليساريو وشعار المثليين.. أعلام فجرت أزمات فنية -
قعدة رجالة - شريف سلامة لـ مكسيم ... هو أنا شكلي صايع أوي كده -
قعدة رجالة - إضحك مع إياد وشريف ومكسيم ... زي ما اكون تعبان وإرتحت -
غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إحتراق محال الإخوان بالمنوفية بعد دفن 21 شهيدا من مجندي سيناء

Google+ Print
إحتراق محال الإخوان بالمنوفية بعد دفن 21 شهيدا من مجندي سيناء إحتراق محال الإخوان بالمنوفية بعد دفن 21 شهيدا من مجندي سيناء

شهدت محافظة المنوفية مساء امس فى ساعة متاخرة ليلا فى مدن وقرى المحافظة اندلاع النيران وتحطيم عدد كبير فى ممتلكات الاخوان بعد دفن 21 شهيد من ابناء المحافظة بعد قتلهم فى سيناء وذلك فى محاولة للانتقام من اعضاء الجماعة.

فى مدينة شبين الكوم اشتعلت النيران فى مدرسة الجيل المسلم وتدمير مطعم “مؤمن” وتدمير محل في ميدان الجامع منزل الكوبري العلوي واشعال النيران به وحرق وتدمير محل عرفه و محل الاسراء بالكامل فى شارع الاستاد و شارع الجلاء وتدمير عده محلات تابعة للاخوان فى العزبة الغربية منها محل زاد وحرق محلات عرفه ستار واخوان عرفة والتوحيد و النور ومحال اخري فى شبين الكوم ومحلات الكهرباء الخاصة بالنائب الاخوانى السابق سعد حسين .

وفى قرية المصيلحة تم حرق محلات و بيت نبيل العيسوي احد قيادات الجماعة تكسير في محلات الإخوان و تهديد بحرق بيوتهم فى قريتى طنبدى وفى قرية جنزور : إشعال النيران في جباسة رمال وأسمنت

كما اشعال اهالى مدينة الشهداء النيران عمارة بشاير الخير بالشهداء واقتحام تدمير سسندس مول بالشهداء واقتحام و تدمير التلواني للسيراميك بالشهداء واقتحام و تدمير مشحال للجمله (سوبر ماركت كبير) بالشهداء واقتحام و تدمير مقر حزب الحريه والعداله بالشهداء واقتحام و تدمير عمارات بشاير الخير تم حرقها وسرقة الحديد والاسمنت بالشهداء.

وتكسير محلات بويـات فايز الجزار الشهير بالسعدنى بقريه السوالميه مركز الشهداء واقتحام و تدمير طبانه ماركت بالشهداء وابو حجر للادوات المنزليه تم كنسه من محتوياته بالشهداء.

كما تم تحطيم عيادة لأحد الأطباء بالشهداء وحرق ورش نبيل سعد و اشعال النيران في سيارتين داخلهم وتم تكسير عيادة عظام الدكتور بهاء زكريا بالشهداء واقتحام ومخازن شركة الابرار للادوية البيطرية ومحل الايمان للادوات الكهربائية بكفر عشما وحرق مدرسة رياض الصالحين.

كما تم حرق مركز الدكتور نبيل سعد للاشعه تم سرقة كل الاجهزه منه و حرقه بالكامل و حرق سيارته الشخصيه بالشهداء.

وفى مدينة منوف تم اقتحام عدد من المحلات منها مكتبة مكة ، ومحل منظفات ، ومحل للسيراميك بمنوف كما تم اقتحام مستشفى المواساه الإسلامي بأشمون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا