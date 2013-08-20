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راؤول يتعجب من صفقة بيل في ريال مدريد

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راؤول يتعجب من صفقة بيل في ريال مدريد راؤول يتعجب من صفقة بيل في ريال مدريد

يؤمن راؤول جونزاليس أيقونة ريال مدريد أن السعر الذي قد يدفعه النادي الملكي لحسم صفقة جاريث بيل "مرتفع للغاية".

راؤول تحدث عن صفقة بيل المحتملة بين توتنام هوتسبر وريال مدريد، وذلك في حوار مطول أجراه مع صحيفة أس.

وقال راؤول: "جاريث بيل لاعب رائع طبعا.. ويناسب ريال مدريد الذي دائما ما يضم الأفضل في العالم".

ثم استدرك لاعب السد القطري "لكن بصراحة، سعر بيل مرتفع للغاية".

النجم صاحب القميص رقم (7) جاور أساطير بحجم البرازيلي رونالدو وزين الدين زيدان وديفيد بيكام ولويس فيجو وروبرتو كارلوس ودافور سوكر وبيادج مياتوفيتش

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