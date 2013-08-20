مسعد فودة يدعو لمقاطعة الأعمال السينمائية الأمريكية بسبب انحياز واشنطن لـ"الإخوان"

كتب : أ ش أ الثلاثاء 20-08-2013 09:37

دعا مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، إلى مقاطعة الأعمال السينمائية الأمريكية، وذلك بعدما أظهرت السلطات الأمريكية عداءها لثورة 30 يونيو، وأنكرت إرادة الشعب وانحازت إلى جانب نظام الإخوان المسلمين المعزول شعبيا.

وناشد فودة، في تصريح للنشرة الفنية، شركات الإنتاج والقنوات الفضائية المصرية، بعدم بث الأعمال الأمريكية على شاشاتها ، ووقف أي تعامل بين شركات الإنتاج المصرية والأمريكية، إلى أن تتراجع واشنطن عن مواقفها الداعمة للإرهاب في مصر - حسب قول فودة - داعيا جميع أطياف الشعب المصري إلى عدم مشاهدة الأعمال الأمريكية.

وتساءل فودة: "ألم ترَ واشنطن مذبحة رفح التي وقعت بالأمس وراح ضحيتها 25 جنديا مصريا على يد الجماعات الإرهابية المسلحة ؟".

وكان مسعد فودة دعا من قبل إلى مقاطعة الدراما التركية بسبب الموقف التركي من ثورة 30 يونيو، وحققت الحملة نجاحا كبيرا، حيث استجابت 98% من شركات الإنتاج المختلفة للدعوة.