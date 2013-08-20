حسن حسني يشارك في عرض مسرحي كويتي.. ويدخل بعد ذلك في راحة

كتب : أ ش أ الثلاثاء 20-08-2013 09:59

يشارك الفنان حسن حسني حاليا بالكويت، في عرض مسرحي باسم "عاشقة الجن"، يدخل بعدها في راحة بعد حالة من النشاط الفني شارك خلالها في مسلسل وأربعة أفلام.

وتدور فكرة المسرحية الكويتية حول قصة حب نشأت بين فتاة من عالم الإنس تدعى "نور"، وشخصية من عالم الجن يظهر فقط أمامها دون غيرها ويحاول التسلل إلى قلبها بشكل رومانسي، لا سيما أنه تعرف عليها منذ أن كانت طفلة، ونجح إلى حد كبير فى أن يظل بجوارها إلى أن أصبحت عروسا، إلا أنه يبعد كل من يحاول الزواج بها من خلال العديد من الحيل، كما يتعرض هذا الجن إلى العديد من المشكلات من أفراد عائلته الذين يرفضون زواجه من عالم الإنس، ويجسد الفنان حسن حسني كبير عائلة الجن.

مسرحية "عاشقة الجن" من تأليف وإخراج الكويتي عادل المسلم وبطولته، إلى جانب كل من حسن حسني، المهرة، خالد بوصخر، محمد باش، أمل عباس وبو رزيقة.