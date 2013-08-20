أخبار عاجلة

غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
بث مباشر.. «برشلونة►◄غرناطة» في الدوري الإسباني -
في غياب ميسي.. سواريز ونيمار يقودان برشلونة أمام غرناطة -
صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

حسن حسني يشارك في عرض مسرحي كويتي.. ويدخل بعد ذلك في راحة

Google+ Print
حسن حسني يشارك في عرض مسرحي كويتي.. ويدخل بعد ذلك في راحة حسن حسني يشارك في عرض مسرحي كويتي.. ويدخل بعد ذلك في راحة

كتب : أ ش أ الثلاثاء 20-08-2013 09:59

يشارك الفنان حسن حسني حاليا بالكويت، في عرض مسرحي باسم "عاشقة الجن"، يدخل بعدها في راحة بعد حالة من النشاط الفني شارك خلالها في مسلسل وأربعة أفلام.

وتدور فكرة المسرحية الكويتية حول قصة حب نشأت بين فتاة من عالم الإنس تدعى "نور"، وشخصية من عالم الجن يظهر فقط أمامها دون غيرها ويحاول التسلل إلى قلبها بشكل رومانسي، لا سيما أنه تعرف عليها منذ أن كانت طفلة، ونجح إلى حد كبير فى أن يظل بجوارها إلى أن أصبحت عروسا، إلا أنه يبعد كل من يحاول الزواج بها من خلال العديد من الحيل، كما يتعرض هذا الجن إلى العديد من المشكلات من أفراد عائلته الذين يرفضون زواجه من عالم الإنس، ويجسد الفنان حسن حسني كبير عائلة الجن.

مسرحية "عاشقة الجن" من تأليف وإخراج الكويتي عادل المسلم وبطولته، إلى جانب كل من حسن حسني، المهرة، خالد بوصخر، محمد باش، أمل عباس وبو رزيقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد