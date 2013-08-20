فتح باب الانضمام السنوي لعضوية اتحاد "آفاق مسرحية" حتى 2 سبتمبر

كتب : أ ش أ منذ 54 دقيقة

أعلن المخرج هشام السنباطي، مؤسس ومدير اتحاد فناني وفرق مشروع "آفاق مسرحية"، أنه تم فتح باب الانضمام السنوي للاتحاد لعام 2013 وذلك في الفترة من 19 أغسطس وحتى 2 سبتمبر المقبل، حيث يتم فتح باب التقديم لعضوية الاتحاد مرة واحدة سنويا.

اتحاد فناني وفرق مشروع آفاق مسرحية هو منظمة مستقلة، ويعد إحدى مراحل مشروع آفاق مسرحية ويمثل الهيكل التنظيمي والإداري للمشروع، والمشاركة به متاحة لكل فناني المسرح الحر والمستقل بكل تخصصاتهم المسرحية من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية والدولة العربية والمجتمع الدولي، حيث يضم فى عضويته العديد من الفرق المسرحية المحلية والعربية.

ومن أهم إنجازات الاتحاد في عام 2012 المشاركة في إقامة أول احتفالية لأسبوع الأصم العربي بمصر التي أُقيمت على مسرح البالون، كما شارك بعرضين في المهرجان القومي للمسرح المصري، حيث فاز أحدهما وهو "الصندوق الأخير" بعدة جوائز بالمهرجان.