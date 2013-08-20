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ويل سميث الملاك الحارس لجاستين بيبر

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ويل سميث الملاك الحارس لجاستين بيبر ويل سميث الملاك الحارس لجاستين بيبر

كتب : أ ش أ منذ 3 دقائق

عندما يجد المطرب الشاب جاستين بيبر نفسه في مأزق أو يواجه مشكلة ما لا يلجأ إلا إلى"أونكل ويلي"وهو الفنان الأمريكي الكبير ويل سميث، الذي يعتبر بحق الملاك الحارس والأب الروحي لهذا الشاب الذي يثير دائما المشاكل والجدل حوله.

وبحسب الموقع الفرنسي"فواسي أف أر"فإن ويل سميث"لا يكف عن الدفاع عن جاستين بيبر حيث قد صرح لإحدى البرامج التليفزيونية الأمريكية:"عندما تكون في التاسعة عشرة نتصرف بدون تفكير مثلما كنا نحن في مثل عمره. بالنسبة إلي المهم عندي أن يعرف أنني سأكون دائما هنا لمؤازرته مهما حدث" .

وقد وضع " بيبر"صورة تجمعه مع"ويل سميث"على موقع إنستاجرام كتب تحتها " أنا وأنكل سميث" تعبر عن حبه الكبير له.

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ON Sport

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