لجنة العشرة تواصل اجتماعها وتخرج مسودة التعديلات الدستورية اليوم

تواصل لجنة العشرة المشكلة لتعديل الدستور عملها صباح اليوم “الثلاثاء” لأستكمال صياغة مواد الدستور واعلن المستشار على عوض مقرر اللجنة ، ومستشار الرئيس للشئون الدستورية، أن اللجنة ستنتهى من عملها فى تعديل مواد الدستور اليوم .

وكانت اللجنة قد واصلت عملها امس فى صياغة مواد الدستور حتى الساعة السادسة مساء وأضطرت لتأجيل أجتماعها حتى اليوم بسبب قرب دخول موعد حظر التجول فى السابعة وما قد يتبعة ذلك من أعاقة حركة الأعضاء الفنيين والعاملين من معاونى اللجنة فى عملها أثناء عودتهم لمنازلهم وهو الأمر الذى تسبب فى توقيف عمل اللجنة .

وكان المستشار على عوض مقرر اللجنه قد أكد فى تصريحات صحفية امس على هامش الأجتماع المغلق للجنة أن اللجنه انتهت من مراجعة وصياغة130 مادة من الدستور المعطل 2012.

> وكشف مصدر رفيع من داخل اللجنة أن اللجنة أوشكت على الأنتهاء من صياغة مواد الدستور ولا يتبقى سوى عدد قليل جدا من المواد وذلك بعد أن أستمرت فى عملها حتى وقت متأخر من مساء اليوم ولم تتوقف ألا بسبب موعد حظر التجول.

وتوقع المصدر أن تنتهى اللجنة من صياغة باقى المواد خلال أجتماعها اليوم “الثلاثاء” خاصة وأنه عدد قليل جدا وأوضح أن أعضاء اللجنة حريصون على تدقيق ومراجعة كافة المواد قبل الأنتهاء من عملهم مشيرا الى أنه لولا دخول وقت حظر التجول وما يمثلة ذلك من أعاقة حركة عدد من العاملين المعاونيين للجنة لأستمرت اللجنة فى عملها لتنتهى من صياغة كافة المواد اليوم.