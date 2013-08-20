الداخلية تنفي خبر القبض على "صبحي صالح"

كتب : سامي عبدالراضي منذ 52 دقيقة

قال اللواء أحمد حلمي، مساعد وزير الداخلية لمدير مصلحة الأمن العام، إن ما نُشر حول القبض على القيادي الإخواني "صبحي صالح" غير صحيح، مؤكدًا أن أجهزة الأمن مازالت تطارده تنفيذًا لقرارات النيابة العامة.

وفي السياق نفسه، قال اللواء أمين عزالدين، مدير أمن الإسكندرية - مسقط رأس صبحي صالح - لـ"الوطن"، إنه لم يُلقَ القبض بعد على القيادي الإخواني، موضحًا أن مباحث الإسكندرية داهمت المكتب الإعلامي الخاص بجماعة الإخوان في الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتمكنت من ضبط بعض الأوراق والمستندات والأشخاص.

وكانت شبكة "سكاي نيوز" قد أعلنت، صباح اليوم، من خلال مراسلها في الإسكندرية، خبر القبض على القيادي الإخواني صبحي صالح.