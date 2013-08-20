صور-حرق 8 من كبرى محلات الإخوان بشبين الكوم

المنوفية -عاشور حمدى: الثلاثاء , 20 أغسطس 2013 10:32

قام الآلاف من أهالى محافظة المنوفية فجر اليوم الثلاثاء، يقودهم الغضب والحزن - على أرواح 21 من أبناء المحافظة الذين لقوا مصرعهم فى حادثة رفح الثانية - باقتحام عدد من محلات ومنازل قيادات تنظيم الإخوان بالمحافظة وإضرام النيران بها.

حيث قاموا بإشعال النيران فى 8 من كبرى محلات شبين الكوم والتى يملكها أعضاء الجماعة المحظورة وهى محلات مؤمن "الخاصة بنائب مرشد الإخوان" ومحلات الإسراء والنور "الخاصة لإحد قيادى الجماعة بالمنوفية" ومحلات الأرقم والمحلات الإسلامية ومحلات كهرباء سعد حسين "الخاصة بعضو مجلس الشعب المنحل سعد حسين" ومحلات غازى للالكترونيات ومحلات مكة المكرمة والتى تنتمى جميعها إلى أعضاء تنظيم الإخوان .

> كما قام الأهالي بإشعال النيران فى سيارة كان يقودها أحد الملتحين بالبر الشرقى وسط حالة من التهديد والوعيد بالمزيد من الإحراقات.