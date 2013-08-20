أخبار عاجلة

غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
بث مباشر.. «برشلونة►◄غرناطة» في الدوري الإسباني -
في غياب ميسي.. سواريز ونيمار يقودان برشلونة أمام غرناطة -
صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

صور-حرق 8 من كبرى محلات الإخوان بشبين الكوم

Google+ Print
صور-حرق 8 من كبرى محلات الإخوان بشبين الكوم صور-حرق 8 من كبرى محلات الإخوان بشبين الكوم
المنوفية -عاشور حمدى:
الثلاثاء , 20 أغسطس 2013 10:32

قام الآلاف من أهالى محافظة المنوفية فجر اليوم الثلاثاء، يقودهم الغضب والحزن - على أرواح 21 من أبناء المحافظة الذين لقوا مصرعهم فى حادثة رفح الثانية - باقتحام عدد من محلات ومنازل قيادات تنظيم الإخوان بالمحافظة وإضرام النيران بها.

حيث قاموا بإشعال النيران فى 8 من كبرى محلات شبين الكوم والتى يملكها أعضاء الجماعة المحظورة وهى محلات مؤمن "الخاصة بنائب مرشد الإخوان" ومحلات الإسراء والنور "الخاصة لإحد قيادى الجماعة بالمنوفية" ومحلات الأرقم والمحلات الإسلامية ومحلات كهرباء سعد حسين "الخاصة بعضو مجلس الشعب المنحل سعد حسين" ومحلات غازى للالكترونيات ومحلات مكة المكرمة والتى تنتمى جميعها إلى أعضاء تنظيم الإخوان .
> كما قام الأهالي بإشعال النيران فى سيارة كان يقودها أحد الملتحين بالبر الشرقى وسط حالة من التهديد والوعيد بالمزيد من الإحراقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية