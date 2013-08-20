القيادة العسكرية الشمالية تلقى القبض على فرنسى

الإسكندرية – أميرة عوض: الثلاثاء , 20 أغسطس 2013 10:38

ألقت قوات قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية القبض على شخص فرنسى الجنسية وبحوزته كاميرا فيديو متطورة ومعدات لقياس شدة الإضاءة ولا يحمل باسبورًا لإثبات هويته، وذلك فى نطاق ساحة مسجد القائد إبراهيم.

وقال المتهم أثناء القبض عليه إنه فى زيارة لمصر منذ 3 أيام فقط، وأكد أنه كان فى زيارة لدولة الجزائر قبل حضورة إلى مصر وأستغرقت 10 أيام، وتم اقتياده إلى قسم الأمن بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية لإحالته إلى الجهات المختصة للاستعلام عنه.

> كان ذلك خلال الدورية التى قامت بها قيادة المنطقة الشمالية العسكرية على طريق الكورنيش للاستعداد لفرض حظر التجول فى تمام الساعة السادسة مساء أمس الاثنين، والتى تمركزت فى منطقة الشاطبى وأسفرت على القبض عن أحد الأفراد وبحوزته طبنجة صوت وسيارة مليئة بالخمور، كما تم تفتيش السيارات سواء كانت خاصة أو أجرة أو حتى سيارات إسعاف التي لا تحمل مرضى، للتأكد من عدم وجود عناصر إرهابية، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لكسر حظر التجول.