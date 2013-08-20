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السلطانة هيام تنافس زوجة السلطان سليمان الحقيقيّة

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السلطانة هيام تنافس زوجة السلطان سليمان الحقيقيّة السلطانة هيام تنافس زوجة السلطان سليمان الحقيقيّة

ما زالت الممثلة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام حتى بعد انسحابها من الموسم الرابع من مسلسل "حريم السلطان" محط إهتمام الصحافة التركية.
فقد تداولت وسائل إعلام تركية باهتمام، قرار منتج مسلسل "قرضاي" الشهير عربياً بإسم "قبضاي" الذي تعرضه القناة القطرية وستعرضه قناة CBC المصرية قريباً، ضم أوزيرلي إلى فريق عمل الموسم الثاني الذي سيبدأ تصويره في بداية شهر سبتمبر المقبل، لتقوم بدور بدور محامية بارعة ستسحر بجمالها العديد من الرجال، ويفتتن بها ماهر كارا الذي يؤدي دوره الممثل كينان أميرزالي أوغلو الشهير بإيزيل، وستنافس القاضية فريدة على قلبه وتؤدي دورها الممثلة بيرغوزار كوريل زوجة السلطان سليمان الحقيقية.
مريم أوزيرلي لم تعط بعد موافقتها على هذا العرض، ولم تبد أيضاً رأيها في بطولة مسلسل مشترك مع كيفانش تاتليتوغ، ولم تصوّر بعد تعافيها من أزمتها الصحية سوى فيلماً دعائياً ضمن عقدها الجديد مع شركة إيلدور.

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سيدتي