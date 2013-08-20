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الصور الرسمية الأولى للطفل الملكيّ George إلى جانب كلبه

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الصور الرسمية الأولى للطفل الملكيّ George إلى جانب كلبه الصور الرسمية الأولى للطفل الملكيّ George إلى جانب كلبه

لم يبلغ شهره الأول، غير أنّ الأمير الصغيرGeorge قام بجلسة التصوير الثانية التذكاريّة له، حيث تمّ نشر أوّل صورة رسمية للطفل الملكيّ مع والديه الأمير William والدوقة Kate، مساء يوم أمس، الإثنين.
وفي الصورة الأولى الرسميّة، يظهر الأمير الصغير نائماً في حضن والدته الدوقة Catherine التي بدت مشعّة بثوب ورديّ اللون، وإلى جانبها يقف الأمير William بفخر وسعادة.
وكما كنّا قد ذكرنا سابقاً، فإنّ الصور لم يتمّ التقاطها بعدسة مصوّر محترف، بل التقطت الصور في الحديقة المشمسة لقصر باكينغهام بعدسة ميدلتون سنودن، والد الأميرة Catherine دوقة كامبريدج.
والتقطت صورة أخرى خلال نوم الأمير George بعدسة والد Catherine أيضاً، ممّا أثار موجة انتقادات لعدم حرفيّة الصورة وسوء الإضاءة والخلفيّة، لكن ذلك لم يؤثر في فرحة العائلة.

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