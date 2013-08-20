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أهالى بركة السبع بالمنوفية يشعلون النيران فى أكبر محلات الإخوان

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أهالى بركة السبع بالمنوفية يشعلون النيران فى أكبر محلات الإخوان أهالى بركة السبع بالمنوفية يشعلون النيران فى أكبر محلات الإخوان

اشعل العشرات من اهالى مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية النيران باكبر محلات للاخوان المسلمين ” التابعي” داخل المدينة ، احتجاجا على مقتل 21 من ابناء المحافظة فى حادث سيناء الارهابى ومنهم يعقوب عبد الحميد ابن قرية جنزور التابعة للمركز .

وشاهد الاهالى اشتعال النيران فى 3 محلات تابعة لأحد قيادات الاخوان بالمدينة دون محاولة اطفاء الحريق واطلقت النساء الزغاريد ، وردد الاهالى العديد من الهتافات المناهضة لجماعة الاخوان المسلمين ” يا نجيب حقهم يا نموت زيهم ” .

وتصاعدت السنة اللهب والدخان فى سماء المدينة لتقضى بالكامل على جميع المحلات .

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