أهالى بركة السبع بالمنوفية يشعلون النيران فى أكبر محلات الإخوان

اشعل العشرات من اهالى مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية النيران باكبر محلات للاخوان المسلمين ” التابعي” داخل المدينة ، احتجاجا على مقتل 21 من ابناء المحافظة فى حادث سيناء الارهابى ومنهم يعقوب عبد الحميد ابن قرية جنزور التابعة للمركز .

وشاهد الاهالى اشتعال النيران فى 3 محلات تابعة لأحد قيادات الاخوان بالمدينة دون محاولة اطفاء الحريق واطلقت النساء الزغاريد ، وردد الاهالى العديد من الهتافات المناهضة لجماعة الاخوان المسلمين ” يا نجيب حقهم يا نموت زيهم ” .

وتصاعدت السنة اللهب والدخان فى سماء المدينة لتقضى بالكامل على جميع المحلات .