"المفرقعات" تبطل مفعول قنبلتين بالشرقية

المنصورة- محمد طاهر: منذ 4 ساعة 18 دقيقة

تمكن خبراء المفرقعات بمديرية أمن الدقهلية فى الثالثة من صباح اليوم من إبطال مفعول عبوتان ناسفتان تزن الواحدة منها 3 كيلو وتفجيرها يتم بنظام الاهتزاز والتايمرز عن بعد،

وجاءت العبوتان التى قام بزرعها عناصر تنظيم الأخوان بمنطقتى الأولى داخل جراج سيارات مديرية الأمن بجوار مسرح المنصورة القومى بشارع البحر بالمنصورة، والثانية أمام نادى الحوار بالمشاية السفلى بكورنيش النيل بالمنصورة .

> من ناحية أخرى تواصلت قوة من مباحث أمن الدقهلية والتى بدأت رحلتها منذ الأسبوع الماضى فى ضبط قيادات الأخوان بمحافظة الدقهلية والتى قامت بالتحريض على العنف والقتل والتخريب داخل المحافظة إضافة ألى البؤر والتى تمثل نقط ارتكاز ومخازن السلاح التابعة للإخوان لوقف العمليات الإرهابية .