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الثوار: فيديوهات «الوطن» توثق جرائم «الإخوان»

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الثوار: فيديوهات «الوطن» توثق جرائم «الإخوان» الثوار: فيديوهات «الوطن» توثق جرائم «الإخوان»
«تمرد»: ليس جديداً على تاريخهم.. و«30 يونيو»: يجب نشرها عالمياً لكشف حقيقتهم

كتب : عمرو حامد منذ 3 دقائق

أثار الفيديو والصور التى نشرتها «الوطن» عن مجزرة كرداسة فى الجريمة التى ارتكبها مسلحون بـ«آر بى جى» وبنادق آلية وهاجموا ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة وأشعلوا به النيران وقتلوا لواءين وعقيدا ونقيبين و7 آخرين من الأمناء والأفراد، ردود فعل من القوى الثورية التى أدانت الجريمة الوحشية واعتبرتها تطورا خطيرا للإرهاب فى وطالبت بمحاكمة قيادات التنظيم على مسئوليتهم الإرهابية عن الوضع وعن سفك دماء ضباط وأفراد الشرطة، مطالبين بنشرها على مستوى العالم لتوثيق جرائم الإخوان الإرهابية. وقال محمد هيكل، عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد، إن صور وفيديوهات «الوطن» بشأن مذبحة كرداسة، تؤكد على حجم الجرائم الشنعاء التى يمارسها تنظيم الإخوان ضد المجتمع واستحلوا فيها دماء الشعب، مشيراً إلى أن ذلك ليس جديدا على تاريخهم ولكن الجديد هو وصول جرائم الإخوان إلى هذا الشكل الفج. وقال عصام شعبان، عضو تنسيقية 30 يونيو والقيادى بالجمعية الوطنية للتغيير: إن الإخوان والمتحالفين معهم من جماعات عُرفت بتاريخها الملطخ بالدماء نتاج رؤية فكرية ضيقة الأفق، مشيراً إلى أن تلك الجرائم التى جرى توثيقها يجب نشرها أمام الرأى العام العالمى، مؤكدا أن سقوط الرئيس المعزول محمد مرسى ومناصريه كشف عن وجههم الإرهابى ضد المجتمع. وأكد محمد جمال، عضو جبهة 30 يونيو والمتحدث باسم المجلس الوطنى، أن الفيديوهات والصور التى نشرتها «الوطن» توثق حجم الجرائم والمجازر الإرهابية التى يرتكبها الإخوان.

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