صاحب السمو يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير مساعد بن عبدالعزيز

>بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية عبر سموه فيها عن "خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الامير مساعد بن عبدالعزيز ال سعود"، سائلا سموه المولى تعالى "ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم الاسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء".
> كما بعث سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتين.
> كما بعث سمو نائب الامير وولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتين.
(كونا)