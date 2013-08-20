شرطة دبي تنفذ الخطة الإستراتيجية للشراكة خلال 2014

أكد اللواء محمد سعيد المري، نائب مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي، على ضرورة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للشراكة على مستوى شرطة دبي خلال عام 2014 ووضعها وفق الخطط الإستراتيجية المتعلقة بكل إدارة عامة ومركز شرطة، وتعديل مؤشرات العمليات الإدارية الخاصة بشعب الشراكة في مكاتب ضمان الجودة حتى تلبي التوجه الإستراتيجي للقيادة العامة لشرطة دبي بشكل عام .

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول لمنسقي ومسئولي شعب الشراكات في مكاتب ضمان الجودة على القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك بحضور المقدم الدكتور سعيد عبدالله المظلوم، مدير مكتب ضمان الجودة بالإدارة العامة للجودة الشاملة، والرائد زيد عبدالسلام الصابوني، مدير إدارة الشراكة، والملازم أول عبدالرحيم الحمادي، رئيس قسم تطوير الشراكات والدكتور عبدالعظيم مصطفى، ورؤساء الأقسام والمعنيين في عملية الشراكة على مستوى الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

كما وركز نائب مدير الادارة العامة لخدمة المجتمع على ضرورة تعديل مؤشرات العمليات الإدارية الخاصة بشعب الشراكة على مستوى الوحدات التنظيمية بشرطة دبي وذلك من خلال التنسيق بين إدارة الشراكة في الادارة العامة لخدمة المجتمع والإدارة العامة للجودة الشاملة.

وأضاف المقدم سعيد المظلوم، على ضرورة وضع جدول زمني حول متابعة سير عملية ومؤشرات الشراكة على مستوى شرطة دبي. ومن جهته قدم الرائد زيد الصابوني، عرضا حول أهمية حصر نتائج القيمة المضافة من الشراكات وذلك من خلال شرح نموذج تحليل العلاقة مع الشركاء والذي ركز فيه على ضرورة تصنيف الشراكات حسب العلاقة ومجالاتها، بالإضافة إلى النتائج المحققة من القيم المضافة وتصنيفاتها.

وقال ان هذا الاجتماع في إطار تعزيز وتفعيل منظومة العمل الإدارية المتميزة وربط نتائج العمل الإداري بالموارد البشرية.