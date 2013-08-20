بريد الإمارات:أسعار جديدة لخدمة الطرود والممتاز على المستوى الدولي

أعلنت مجموعة بريد الإمارات على المستوى الدولي أسعاراً منافسة جديدة لخدمة الطرود البريدية والبريد كجزء من عملية المراجعة نصف السنوية للتعرفة، ولتقديم خيارات ارسال الطرود عالمياً.

وبموجب التعرفة المعدلة، فقد تم تحديد الأسعار حسب المناطق،على سبيل المثال سعر إرسال طرد عادي وزنه 10 كغم إلى شبه القارة الهندية (الهند، سريلانكا وبنغلاديش) يبلغ قيمته133 درهما فقط، وإلى باكستان 114 درهما، ومن جانب اخر مقدار اسعار ارسال الطرود ذات الوزن(10 كغم) الى دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، البحرين، عُمان، الكويت وقطر) تبلغ 83 درهما فقط.

وفي هذا السياق أعرب إبراهيم بن كرم، المدير التنفيذي للقطاع التجاري في مجموعة بريد الإمارات، " بأن مجموعة بريد الامارات تسعى الى استمرار تقديم القيمة المضافة إلى المتعاملين، وتحرص في الوقت ذاته على تعزيز مستويات جودة الخدمة، بالاضافة الى ان تقديم التعرفة الجديدة كأفضل قيمة مقابل المال طالما ارتبط الأمر بخدمة الطرود الدولية وخدمة البريد الممتاز".

واضاف إن الاسعار الجديدة سوف توفر لعملائنا فرصة مغرية لإرسال الطرود إلى اقاربهم وخصوصاً في مواسم الأعياد والمناسبات، حيث يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمة خلال 126 مكتبا بريديا في كافة أنحاء الامارة، ومن ناحية اخرى العملاء الذين يرسلون الطرود الدولية سوف يستفيدون من الاتفاقيات الثنائية التفضيلية المبرمة بين الهيئات البريدية في مختلف الدول والاتحاد البريدي العالمي، مما يؤدي إلى تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب".

وأوضح بأن إضافة وجهات جديده لشبكة البريد الممتاز لتعد خطوه تهدف لتوسيع نطاق قاعدة المتعاملين، حيث كانت الخدمة سابقاً تغطي108 وجهات فقط.

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وسجلت مجموعة بريد الإمارات قفزة كبيرة في عدد الطرود الصادرة في الربع الاول 2013، وقد وصلت أكبر نسبة للزيادة على نحو 114% في عدد الطرود المرسلة إلى الصين مقارنة بالفترة من سنة 2012، وجاءت الهند في المرتبة الثانية بارتفاع نسبة 41% وتليها السودان بنسبة 29%، وبشكل عام تصدر ارتفاع حجم إرساليات الطرود على المستوى الدولي بنسبة 19% خلال النصف الأول من العام الحالي 2013م مقارنة مع 2012م.

وعليه تحرص المجموعة على تلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بما يتعلق بإرسالياتهم من الطرود على المستوى الدولي، وباستطاعة العملاء شراء الصناديق الكرتونية ذات الجودة العالية من خلال المكاتب البريدية مكتب وبالاضافة الى التأمين على الطرود بسعر رمزي لضمان ثقة العميل.