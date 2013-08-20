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ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" فى السعودية إلى 76

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ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" فى السعودية إلى 76 ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" فى السعودية إلى 76

أعلنت وزارة الصحة ، مساء الاثنين، عن تسجيل حالتى إصابة جديدتين بفيروس كورونا فى الرياض ما يرفع عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ الإعلان عن ظهوره فى سبتمبر الماضى إلى 76 حالة، توفى منهم 39.

يأتى هذا الإعلان بعد مرور 19 يومًا دون الإعلان عن تسجيل أى إصابات فيما تعد أطول فترة تمر بلا تسجيل حالات إصابة أو وفيات بالفيروس منذ نحو 3 شهور.

وقالت وزارة الصحة فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى، أمس، أنه "استمرﺍﺭًﺍ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻟﻤﺮﺽ ﻓﻴﺮﻭﺱ كوﺮﻭﻧﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺒﺐ ﻟﻤﺘﻼ‌ﺯﻣﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷ‌ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ، فقد تم ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﺎﻟﺘﻲ إﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﻴﺮﻭﺱ ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘة ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ".

وأضافت أن المصابة "ﺍﻷ‌ﻭﻟﻰ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ٥٠ ﻋﺎﻣًﺎ وﺗﻌﺎﻧﻲ أمراضًا ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻭﺗﺘﻠﻘﻲ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳة الطبية ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ٥٩ ﻋﺎﻣًﺎ ﻭﺗﻌﺎﻧﻲ أيضا ﺃﻣﺮﺍضًا ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭما زالت تتلقى ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺓ".

وبإعلان اليوم، يرتفع عدد المصابين بالفيروس منذ الإعلان عن ظهوره فى سبتمبر الماضى 76 حالة، توفى منهم 39 حالة، منهم 15 منذ بداية يونيو الماضى، فيما تماثل 24 للشفاء.

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مصر 365

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