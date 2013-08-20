الأمير بدأ زيارة خاصة الى المملكة المتحدة

وصل سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد والوفد المرافق لسموه ظهر أمس الى المملكة المتحدة الصديقة وذلك في زيارة خاصة.إعلان - Ads إعلان - Ads
> وكان في استقبال سموه على ارض المطار رئيس مجلس الامة الأسبق جاسم الخرافي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي وسفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان ورؤساء المكاتب الكويتية المعتمدة في المملكة المتحدة واعضاء السفارة.
> واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، في ديوانه بقصر السيف صباح أمس، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ومبعوث رئيس وزراء ماليزيا رئيس المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي تون موسى هيتام، والوفد المرافق له، وسفير المملكة المتحدة لدى دولة الكويت فرانك بيكر اوبي، حيث سلم المبعوث لسموه دعوة من رئيس وزراء ماليزيا الى سمو الامير الشيخ صباح الأحمد، تتضمن دعوة سموه لحضور المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، والذي سوف يعقد في المملكة المتحدة (لندن) خلال الفترة من 29 - 31 أكتوبر 2013.
> كما قام سفير المملكة المتحدة لدى دولة الكويت، بتقديم رسالة من رئيس وزراء بريطانيا السيد ديفيد كاميرون الى سمو الأمير لحضور المؤتمر.
> وقد حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري خالد يوسف الفليج، ووكيل ديوان سمو ولي العهد للشؤون الإعلامية الشيخ مبارك الحمود، وسفير ماليزيا لدى دولة الكويت داتو عدنان حاجي عثمان.
> في سياق آخر تسلم أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد تتضمن دعوة سموه لحضور مؤتمر القمة العربية الافريقية الثالث المزمع عقده بالكويت في شهر نوفمبر المقبل.
> وقام بتسليم الرسالة سفير الكويت لدى دولة قطر علي سلمان الهيفي خلال استقبال سمو امير دولة قطر له أمس.
> وقال سفير الكويت في القاهرة الدكتور رشيد الحمد، إنه قام بأول زيارة إلى رئيس الجمهورية الموقت في مصر المستشار عدلي منصور، حيث سلمه دعوة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحضور القمة «العربية - الأفريقية» التي تستضيفها الكويت في نوفمبر المقبل.
> وأضاف الحمد لـ «الراي»: «سعدت بلقاء الرئيس المصري الموقت لتسليمه دعوة أخيه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لحضور القمة العربية- الأفريقية، مشيرا إلى تأكيد الرئيس منصور تلبية الدعوة وحضور القمة.
> ونقل الحمد عن الرئيس المصري الموقت قوله «إن شاء الله سأحضر لهذا البلد العزيز «الكويت» وتقدم بالشكر لأخيه سمو أمير البلاد على توجيه الدعوة، مؤكدا أن للكويت مواقف طيبة بجانب الأشقاء العرب، وقريبا سيقوم بزيارة الكويت».
> كما تسلم الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني، رسالة خطية من سمو الأمير، تتضمن دعوة لحضور القمة.
> وذكر بيان للامانة العامة لمجلس التعاون، ان سفير دولة الكويت لدى السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد، قام بنقل الرسالة.
> كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد صباح أمس، وزير التجارة والصناعة انس خالد الصالح، ووزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف فلاح الحجرف.
> وتلقى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، أعرب خلاله عن خالص الشكر والامتنان لدولة الكويت للمعونات ومواد الاغاثة العاجلة التي قدمتها، والتي أمر بها سموه لمساعدة المتضررين جراء السيول والامطار التي تعرضت لها جمهورية السودان أخيراً، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية، ولدولة الكويت دوام الرقي والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.
> كما نقل أيضا لسموه صادق التعازي والمواساة بوفاة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ الدكتور عبدالرحمن السميط.
> وقد اعرب سمو نائب الأمير ولي العهد، عن بالغ تقديره لهذا التواصل الأخوي، الذي يجسد عمق العلاقات الطيبة بين البلدين.
> وكان في استقبال سموه على ارض المطار رئيس مجلس الامة الأسبق جاسم الخرافي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي وسفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان ورؤساء المكاتب الكويتية المعتمدة في المملكة المتحدة واعضاء السفارة.
> واستقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، في ديوانه بقصر السيف صباح أمس، رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ومبعوث رئيس وزراء ماليزيا رئيس المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي تون موسى هيتام، والوفد المرافق له، وسفير المملكة المتحدة لدى دولة الكويت فرانك بيكر اوبي، حيث سلم المبعوث لسموه دعوة من رئيس وزراء ماليزيا الى سمو الامير الشيخ صباح الأحمد، تتضمن دعوة سموه لحضور المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، والذي سوف يعقد في المملكة المتحدة (لندن) خلال الفترة من 29 - 31 أكتوبر 2013.
> كما قام سفير المملكة المتحدة لدى دولة الكويت، بتقديم رسالة من رئيس وزراء بريطانيا السيد ديفيد كاميرون الى سمو الأمير لحضور المؤتمر.
> وقد حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري خالد يوسف الفليج، ووكيل ديوان سمو ولي العهد للشؤون الإعلامية الشيخ مبارك الحمود، وسفير ماليزيا لدى دولة الكويت داتو عدنان حاجي عثمان.
> في سياق آخر تسلم أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد تتضمن دعوة سموه لحضور مؤتمر القمة العربية الافريقية الثالث المزمع عقده بالكويت في شهر نوفمبر المقبل.
> وقام بتسليم الرسالة سفير الكويت لدى دولة قطر علي سلمان الهيفي خلال استقبال سمو امير دولة قطر له أمس.
> وقال سفير الكويت في القاهرة الدكتور رشيد الحمد، إنه قام بأول زيارة إلى رئيس الجمهورية الموقت في مصر المستشار عدلي منصور، حيث سلمه دعوة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحضور القمة «العربية - الأفريقية» التي تستضيفها الكويت في نوفمبر المقبل.
> وأضاف الحمد لـ «الراي»: «سعدت بلقاء الرئيس المصري الموقت لتسليمه دعوة أخيه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لحضور القمة العربية- الأفريقية، مشيرا إلى تأكيد الرئيس منصور تلبية الدعوة وحضور القمة.
> ونقل الحمد عن الرئيس المصري الموقت قوله «إن شاء الله سأحضر لهذا البلد العزيز «الكويت» وتقدم بالشكر لأخيه سمو أمير البلاد على توجيه الدعوة، مؤكدا أن للكويت مواقف طيبة بجانب الأشقاء العرب، وقريبا سيقوم بزيارة الكويت».
> كما تسلم الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني، رسالة خطية من سمو الأمير، تتضمن دعوة لحضور القمة.
> وذكر بيان للامانة العامة لمجلس التعاون، ان سفير دولة الكويت لدى السعودية الشيخ ثامر جابر الأحمد، قام بنقل الرسالة.
> كما استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد صباح أمس، وزير التجارة والصناعة انس خالد الصالح، ووزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف فلاح الحجرف.
> وتلقى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد اتصالا هاتفيا من أخيه نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، أعرب خلاله عن خالص الشكر والامتنان لدولة الكويت للمعونات ومواد الاغاثة العاجلة التي قدمتها، والتي أمر بها سموه لمساعدة المتضررين جراء السيول والامطار التي تعرضت لها جمهورية السودان أخيراً، متمنيا لسموه موفور الصحة والعافية، ولدولة الكويت دوام الرقي والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.
> كما نقل أيضا لسموه صادق التعازي والمواساة بوفاة المغفور له باذن الله تعالى الشيخ الدكتور عبدالرحمن السميط.
> وقد اعرب سمو نائب الأمير ولي العهد، عن بالغ تقديره لهذا التواصل الأخوي، الذي يجسد عمق العلاقات الطيبة بين البلدين.