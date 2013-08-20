الليمون يعتبر بديلاً طبيعياً لعلاج حب الشباب

ارتبط اسم عصير الليمون بنزلات البرد كونه يخفف من أعراضها لغناه بفيتامين سى، ولكن يبدو أن لليمون فوائد علاجية جمالية، فالليمون يعتبر معالجاً لحب الشباب والرءوس السوداء، فخصائص الليمون المضادة للجراثيم والفطريات وكذلك حمض السيتريك تجعل منه بديلاً طبيعياً لعلاج حب الشباب وندوبه عن طريق فركه على جميع أنحاء الوجه لمدة عشر دقائق، ومن ثم الغسل جيداً بالماء، حسب ما جاء على العربية.نت.

وتتمثل الفائدة الثانية لليمون بفاعليته فى تبييض الأسنان، عن طريق خلط عصير الليمون مع بيكربونات الصودا والخبز وفرك الأسنان بهذه الخلطة لمدة لا تزيد على دقيقة واحدة بسبب قوة الأحماض الكافية للوصول إلى مينا الأسنان.

وبالنسبة لأصحاب البشرة الدهنية، فيمكن التخلص من لمعان الوجه، الناتج عن زيادة إفراز الزيوت، بمسح الوجه بالقطن المحمّل بقليل من عصير الليمون.

أما الأظافر، فثبت أن الليمون يقوى الأظافر الضعيفة والهشة، فلتبييض الأظافر الصفراء، يُنصح باستخدام زيت الزيتون وعصير الليمون معاً.

كما أن عصير الليمون يهدئ فروة الرأس الحساسة والجافة ويعالج القشرة، فينصح بوضع خليط من عصير الليمون وزيت جوز الهند وزيت الزيتون والعسل على فروة الرأس، فهو الحل البسيط للمشكلة،

> وإذا كنت غير متأكد من محتوى مستحضرات غسول الوجه، فيمكنك استخدام خليط من عصير الليمون واللبن الزبادى ونوعٍ من الزيوت العطرية كاللافندر أو البابونج، وتدليك الوجه بها لإزالة الأوساخ والبكتيريا، وترطيب بشرتك فى الوقت نفسه.