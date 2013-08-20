«تايسون» بطل فيلم جزائرى

كتب : أمنية نجيب منذ 5 دقائق

يشارك بطل العالم السابق فى الملاكمة الأمريكى، مايك تايسون، فى فيلم جزائرى بدأ تصويره الأحد الماضى فى وهران، «الجزائر إلى الأبد» هو عنوان الفيلم الذى سيشارك فيه أيضاً الممثل الكوميدى «سماعين»، والمغنية لورى، وكوكبة من الفنانين الجزائريين وهو فيلم حركة من إخراج الفرنسى جان مارك مينيو وفقاً لشبكة «سكاى نيوز» الأمريكية.

ويروى الفيلم قصة مؤامرة تحاك ضد الجزائر، فأحد أنصار منظمة الجيش السرى التى كانت تهدف إلى إبقاء الجزائر فرنسية ينتقل للإقامة فى وهران، حيث ينشئ منظمة إجرامية لضرب البلاد وعليه مواجهة عميل سرى متخصص فى الفنون القتالية مستعد للدفاع عن الجزائر بأى ثمن والقضاء على هذه المنظمة، ويعرض فيلم الحركة هذا فى الصالات عام 2014، وهو من إنتاج زكريا رمضان الذى يعد بـ130 دقيقة من التشويق على الطريقة الأمريكية.