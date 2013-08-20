«السينمائيين» تطالب بالإفراج عن جون جريسون

كتب : محمد عبدالجليل منذ 5 دقائق

تقدّمت نقابة المهن السينمائية بتظلم للنائب العام المستشار هشام بركات، طالبت فيه بالإفراج عن المخرج السينمائى الكندى جون جريسون، الذى تم القبض عليه أثناء وجوده بمحيط قسم الأزبكية بأحداث رمسيس الجمعة الماضية بتهمة محاولة اقتحام قسم الأزبكية.

وذكر التظلم الذى تقدم به المحامى سيد علام المستشار القانونى للنقابة، أن النقابة تسعى لحماية المخرجين، أياً كانت جنسياتهم، فى حالة ثبوت عدم تورّطهم فى أى من أعمال عنف، خصوصاً أن سبب وجود «جريسون» فى محيط القسم هو الاطلاع على الأحداث ومشاهدتها بعين المخرج، وليس لاقتحام قسم الأزبكية.

وفى نفس الإطار، طالب المخرج يسرى نصرالله من خلال تغريدة على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى على «تويتر» بالإفراج عن «جريسون»، حيث قال: «جون جريسون مخرج كندى كبير.. ناصر دائماً القضية الفلسطينية.. عار أن يُلقى القبض عليه فى مصر».

يُذكر أن «جريسون» مخرج وكاتب وناشط كندى، ويعمل حالياً أستاذاً فى جامعة نيويورك، حيث يدرس السينما ونظرية الفيديو وإنتاج الأفلام والتحرير.