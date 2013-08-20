«عز»: «الإخوان» يحاولون توريطى بتصريحات مزيفة

كتب : نجلاء أبوالنجا منذ 5 دقائق

نفى أحمد عز وجود أى حسابات له على موقعى «تويتر» و«فيس بوك»، وانزعج بشدة بسبب ما نشر على لسانه فى أحد الحسابات المزيفة على «تويتر» من مهاجمة للجيش والحكومة المؤقتة الجديدة، وكان أبرز ما نشر فى هذا الحساب الوهمى على لسان «عز»: «إذا وافقت اليوم على اعتقال شخص أو تقييد حريته بأى شكل بسبب آرائه المخالفة لرأيك فاعلم أن دورك آت بسبب آرائك التى قد لا تروق للبعض يوما ما». و«تحية إلى عدلى منصور لعدم تدخله فى شئون مصر الداخلية». و«ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻠﻰ ﻳﻮﺍﻓﻖ ﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ 11 ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺪﻳﺪ ﺫﻭﻯ ﺧﻠﻔية عسكرية ﻫﻮ ﺷﻌﺐ ﻣﻦ ﺫﻭﻯ ﺍلاﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟخاصة».

«عز» أكد لـ«الوطن» أن اللجان الإلكترونية لـ«الإخوان» تحرص دائما على الزج به فى كثير من التصريحات المزيفة، وهكذا الوضع بالنسبة لعدد كبير من الفنانين والمشاهير، وهذا بالطبع لتدعيم موقفهم ومحاولة التأثير على آراء البسطاء عن طريق المشاهير.