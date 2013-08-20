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وزيرة الصحة: لم نقصر فى إسعاف مصابى «رابعة والنهضة».. ومستعدة للتحقيق

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وزيرة الصحة: لم نقصر فى إسعاف مصابى «رابعة والنهضة».. ومستعدة للتحقيق وزيرة الصحة: لم نقصر فى إسعاف مصابى «رابعة والنهضة».. ومستعدة للتحقيق
الوزارة بعيدة عن اللعبة السياسية ووضعت كافة إمكانياتها فى خدمة المواطنين

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 2 دقيقة

قالت مها الرباط، وزيرة الصحة، إن الوزارة بعيدة تماماً عن المعادلة السياسية، وإن ادعاءات الإخوان بوجود تقصير فى توفير الخدمة الصحية لكافة المصابين خلال فض اعتصامى رابعة والنهضة وما أعقب ذلك من أعمال عنف، مخالف تماماً للحقيقة، ورفضت الوزيرة جرّ وزارة الصحة للعبة السياسية. وأضافت لـ«الوطن» أنها تستغرب التصريحات الصادرة عن الدكتور جمال عبدالسلام، أمين عام نقابة الأطباء، بإحالتها للتحقيق بتهمة التقصير فى توفير الخدمة الصحية للمواطنين، مؤكدة أنها مستعدة لأى تحقيقات.

وأكدت أن الوزارة وضعت كافة إمكانياتها من إسعاف ومستشفيات وأطباء فى خدمة المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، فهم مواطنون لهم حقوق، وتم وضع خطة متكاملة بالاشتراك مع كافة مقدمى الخدمة الصحية فى من مستشفيات حكومية وجامعية لنقل المصابين إليها، وبالفعل قدمت المستشفيات الخدمات العلاجية لآلاف الجرحى والمصابين بمختلف مستشفيات مصر دون تفريق من اللحظة الأولى لوقوع الاشتباكات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وحول ما تردد عن وجود قطيعة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة قالت الرباط: «هذا غير صحيح بالمرة، فنحن على اتصال دائم، وخاطبنى الدكتور خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء لتسهيل نقل وتسليم الجثث التى كانت موجودة بمسجد الإيمان بمكرم عبيد وتم إرسال عدد من سيارات الإسعاف، إلا أن أقارب المتوفين رفضوا نقل الجثث، كما خاطبنى أيضاً للإفراج عن الدكتور حازم فاروق نقيب أطباء الأسنان، وحاولت بحث الأمر مع السلطات الأمنية».

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