مكتب تنسيق جامعة القناة يتلقى أوراق الدبلومات الفنية حتى غدٍ الأربعاء

يواصل مكتب التنسيق الفرعى بجامعة قناة السويس استقبال أوراق طلاب الدبلومات الفنية والذى بدا الأحد الماضى ويستمر حتى غد الأربعاء.

وقال الدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة القناة، إنه تم توفير قاعات مجهزة لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم، مع توفير وسيلة انتقال بالطفطف لنقلهم من أمام بوابات الحرم الجامعى وحتى مقر التنسيق.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عبد المحسن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه المرحلة تقبل طلاب دبلوم المدارس الفنية وصناعى وتجارى وسياحة وفنادق، الدور الأول نظام 3-5 سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية صناعى تجارى سياحة وفنادق وخدمة اجتماعية، وتستمر المرحلة حتى الأربعاء وذلك بحد أدنى 60% فأكثر.

بينما أكد الدكتور طارق راشد رحمى، مدير مركز تطوير التعليم الجامعى ومدير مكتب التنسيق الإلكترونى، إن التسجيل متاح لطلاب الشهادات الفنية ماعدا دبلوم النظم المتوسطة، دبلوم الخدمة الاجتماعية، دبلوم التمريض، دبلوم التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية من الجامعة العمالية، أما بالنسبة لطلاب المرحلة الثالثة الذين لم يتمكنوا من تسجيل الرغبات فيمكنهم التسجيل مع طلاب الدور الثانى للثانوية العامة عقب إعلان نتائجهم.

من ناحية أخرى، تبدأ مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من طلاب الثانوية العامة اعتبارا من الأربعاء وحتى الأحد القادم، حيث وافق الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى على فتح موقع التنسيق الإلكترونى بدءًا من يوم الأربعاء 21 أغسطس، وحتى يوم الأحد 25 أغسطس، لإجراء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة من المرحلتين (الأولى والثانية).

>