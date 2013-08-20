محافظ القليوبية ينعى أسر شهداء رفح

قدّم المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، خالص التعازى إلى أسر الشهداء الأبرار، متمنيًا الشفاء العاجل لكل المصابين".

كما أدان المحافظ بشدة ما وصفه بـ"الاعتداء الإرهابى الغاشم" الذى تعرّض له جنود الأمن المركزى فى مدينة رفح بسيناء، وأدّى إلى استشهاد 25 جنديا من قوات الأمن المركزى. وإصابة آخرين.

وأكد محافظ القليوبية أن الدولة قادرة على اتخاذ جميع الإجراءات الحازمة لحماية سيناء والجنود هناك، ومواجهة هذه التحديات الخطيرة، والضرب بيدٍ من حديد لحماية سيناء والسيادة المصرية، كما طالب بأن يتحمّل الجميع مسئوليته فى الحفاظ على سلامة أرض الوطن بكل حزم.

يُذكَر أن 25 جنديا من الأمن المركزى استشهدوا، صباح أمس الاثنين برفح، ضمنهم اثنان من أبناء القليوبية، فى هجوم مسلح استهدف سيارتين للأمن المركزى؛ وجميعهم كانوا يستعدّون للحصول على إخلاء طرف بعد إنهاء مدة خدمتهم العسكرية داخل قطاع الأمن المركزى.

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