300 شاب في الجوف يتدربون على فنون الإعلام

منيف الكويكبي (القريات)

تواصلت فعاليات ملتقى «صناعة الشاب الإعلامي» الذي تنظمه لجنة الإعلام والعلاقات العامة بمجلس شباب منطقة الجوف لليوم الثاني على التوالي بسكاكا وشهد الملتقى حضور ما يزيد على 300 شاب.وأقيمت في اليوم الثاني من الملتقى دورة «التحرير الصحفي» بحضور ما يزيد على 60 شابا، وتناول المحاضر الاختلاف بين الصحافة في الماضي والحاضر موضحا أن الصحافة الحالية تطورت كثيرا عن الماضي، كما تناولت الدورة الصحافتين الإلكترونية والورقية. أما المحاضرة الثانية فتناولت فنون كتابة المقال، ويواصل الملتقى فعالياته في يومه الأخير بمحاضرة الإعلام السياحي.