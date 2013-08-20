إغلاق وتغريم محطة عبأت سيارة مواطن بوقود مخلوط

أغلقت بلدية محافظة رفحاء محطة وقود تقع على الطريق الدولي بعد تسويقها وقودا مخلوطا ما أدى إلى إتلاف سيارة مواطن حديثة الصنع. وطبقا للتفاصيل فإن أحد المواطنين عبأ سيارته بوقود البنزين من محطة جنوبي المحافظة إلا أن مركبته الحديثة تعرضت إلى العطل المفاجئ وبعد الاستعانة بفنيي إصلاح سيارات تبين من الفحص أن السبب يعود إلى وقود مخلوط أضر بمحرك السيارة ما حدا بالمواطن للتقدم بشكوى رسمية لشرطة المحافظة. وذكر رئيس القسم الصحي في بلدية محافظة رفحاء سعد الشمري أن القسم تلقى توجيها بمباشرة المحطة والتأكد من صحة شكوى المواطن وأضاف بأنه بعد فحص عينة البنزين اتضح أنه مخلوط بمادة سوداء وتم إغلاق المحطة وجار فرض غرامة مالية على مالكها حسب اللوائح والأنظمة.

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