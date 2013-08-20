أخبار عاجلة

غدًا.. التعليم تعقد مؤتمرًا صحفيًا حول امتحانات الثانوية العامة -
"التربية والتعليم" تنفي استقالة ​طارق شوقي -
الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين رئيس الرقابة الإدارية -
ضبط تكفيري متلبسًا بزراعة عبوة ناسفة في العريش -
«هيجواين Vs ميرتينز».. تشكيلة قمة يوفنتوس ونابولي في «الكالتشيو» -
بث مباشر.. مباراة «نابولي►◄يوفنتوس» في الكالتشيو -
بث مباشر.. «فيدرير ►◄ نادال» في نهائي بطولة ميامي للتنس -
بث مباشر.. «برشلونة►◄غرناطة» في الدوري الإسباني -
في غياب ميسي.. سواريز ونيمار يقودان برشلونة أمام غرناطة -
صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

إغلاق وتغريم محطة عبأت سيارة مواطن بوقود مخلوط

Google+ Print
إغلاق وتغريم محطة عبأت سيارة مواطن بوقود مخلوط إغلاق وتغريم محطة عبأت سيارة مواطن بوقود مخلوط

 فليح ملاك (رفحاء)

أغلقت بلدية محافظة رفحاء محطة وقود تقع على الطريق الدولي بعد تسويقها وقودا مخلوطا ما أدى إلى إتلاف سيارة مواطن حديثة الصنع. وطبقا للتفاصيل فإن أحد المواطنين عبأ سيارته بوقود البنزين من محطة جنوبي المحافظة إلا أن مركبته الحديثة تعرضت إلى العطل المفاجئ وبعد الاستعانة بفنيي إصلاح سيارات تبين من الفحص أن السبب يعود إلى وقود مخلوط أضر بمحرك السيارة ما حدا بالمواطن للتقدم بشكوى رسمية لشرطة المحافظة. وذكر رئيس القسم الصحي في بلدية محافظة رفحاء سعد الشمري أن القسم تلقى توجيها بمباشرة المحطة والتأكد من صحة شكوى المواطن وأضاف بأنه بعد فحص عينة البنزين اتضح أنه مخلوط بمادة سوداء وتم إغلاق المحطة وجار فرض غرامة مالية على مالكها حسب اللوائح والأنظمة.
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية